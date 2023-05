El exjefe de la barra de River, Alan Schlenker, se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria N°6 de Rawson desde 2018. Cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro.

En marzo de 2022 se casó dentro de la cárcel con Patricia, a quien conoció mientras estaba en la localidad de Azul. Casi un año después, anunció a través de su cuenta en Twitter, administrada por familiares, que sería padre.

Días atrás nació Christian Schlenker. "Me permitieron salir para el parto, en realidad es un derecho, pero pensé que hasta me lo negarían debido a cómo me hacen la vida imposible", dijo refiriéndose a la unidad penitenciaria, a la cual describió en enero pasado como "la peor del país".

"Cuando lo tuve en mis brazos fue una emoción increíble. Ahora estamos esperando el visto bueno de la pediatra para que me visite. Esto me da más fuerzas para continuar luchando por mi libertad", dijo a Infobae.

Asimismo, afirmó que: "Pienso una vida junto a él, en libertad. Se la responsabilidad que asumo pero nuestro proyecto es el de una familia como cualquier otra, creciendo unidos. No me veo recibiéndolo y viéndolo con visitas al penal una vez por semana", manifestó.

"Sé que traer a un niño en este contexto es difícil, pero ella ha decorado su habitación con dinosaurios y le ha comprado ropa, todo para disfrazar este calvario y hacerlo feliz más allá de las circunstancias. Estoy convencido de que, cuando él sea consciente, estaré en libertad", afirmó.

Entre las medidas presentadas solicitando su libertad, se encuentra la revisión de su condena perpetua por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Cada día de injusta prisión es un infierno. Ruego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se pronuncie sobre mi Recurso de Revisión, que ha estado en estudio durante 4 años", publicaron sus familiares en la cuenta de Twitter que lleva su nombre.

Por último, reconoció que él y su pareja habían pospuesto la paternidad con la esperanza de que él pudiera obtener su libertad. "La Justicia está analizando mi caso, pero no tiene tiempo para tomar una decisión. Sin embargo, llegó el momento en que, debido a cuestiones de edad (ella tiene 38 años), seguir retrasando la llegada del niño podría acarrear riesgos o complicaciones no deseadas, y eso no era lo que queríamos. Pero eventualmente, me iré de aquí, por la puerta grande", concluyó.