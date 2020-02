AWSON (ADNSUR) – Este miércoles a las 10 de la mañana se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que se encuentra imputado el contador Cristian Eguillor, ex titular de SEROS, por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública al –presuntamente- beneficiar con aumentos en las prestaciones a una empresa médica de Trelew en la que tendría vinculaciones comerciales.

La audiencia en la que estuvo presente ADNSUR se desarrolló en Rawson. Allí, después de escuchar a las partes, el juez Marcelo Nieto Di Biase decidió elevar a juicio oral la causa por la que se le acusa a Eguillor, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

La fiscalía entendió que hubo un incremento de prácticas de resonancias, que pudo haber favorecido a la empresa TESLA, que pertenece a amigos íntimos de Eguillor y en la que él era contador.

Durante la audiencia se dio un mini debate, donde la defensa ejercida por Federico Ruffa planteó el sobreseimiento al asegurar que no se pudo demostrar que haya habido un interés particular en beneficiar a sus amigos o beneficiarse. Se señaló que lo único que hizo fue una compensación de acuerdo a la inflación del 8% en estas prácticas, decisión que habría dado por unanimidad con todos los integrantes del directorio de Seros.

Asimismo, Ruffa indicó que ya viene ocurriendo en muchos casos previos donde integrantes del directorio que realizaban prácticas médicas firmaban resoluciones dando aumentos, y nunca se objetó.

Además, el defensor comparó este tipo de aumentos con los que da la Suprema Corte, donde hay integrantes que tienen familiares en la justicia que se benefician con esos aumentos y a los que le podría caber el mismo tipo de cuestionamientos. Dijo que su defendido es víctima de una incertidumbre en materia judicial, que hay una persecución de la fiscalía por distintas causas sin que se llegue a nada concreto.

LA FISCALÍA BUSCA DEMOSTRAR QUE HUBO BENEFICIO ECONÓMICO

Por parte desde la fiscalía, ejercida por Omar Rodríguez y Lucas Koltsch, se señaló que la ley de ética pública marca que no debe haber beneficios importantes en lo económico, sino que vela por la imparcialidad del funcionario. “No puede tener interés particular o vinculación con amigos y conocidos, a los que una decisión pueda beneficiar”, indicaron.

Manifestaron que Eguillor debería al menos haberse apartado y no firmar esa resolución con la empresa TESLA. Además afirmaron que en el juicio oral se podrá demostrar que había interés particular del ex titular de Seros, y que buscó dar un beneficio económico a esta empresa.