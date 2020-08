COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ex jefe de la Policía del Chubut y ex diputado provincia, Juan Luis Ale habló tras haber sido declarado culpable por el abuso sexual de las dos hijas de su ex pareja, ambas menores de edad, durante tres años (desde 1998 al 2001).

El ex comisario se refirió a las acusaciones realizadas que lo llevaron a juicio por abuso y por el cual espera conocer la condena que recibirá. “Vengo defendiendo mi inocencia no solo por un tecnicismo, sino porque no hice absolutamente nada”, afirmó.

Asimismo, indicó que en la causa hay relatos que son “realmente inexactos, vergonzosos, contradictorios”. Y al ser consultado sobre la posibilidad de que le hayan hecho “una cama”, dijo: “Yo no sé cómo calificar esto, pero voy a seguir siendo respetuosos de la justicia. No voy a dejar pasa ninguna circunstancia que me permita demostrar de que hay cuestiones que no pueden ocurrir”, agregó.

Ale aseguró que hay muchas cuestiones que le llaman la atención, como las manifestaciones en las redes sociales: “Hay una asquerosa manera y cobarde de dirigirse hacia mi persona, uno puede haber tenido errores cuestiones personales, pero jamás de este tipo".

Ante la posibilidad de poder manifestarle algo a las dos víctimas y su familia, el ex comisario afirmó: “No se merecen que les diga nada, yo puedo ir cuatro o cinco años preso, haré apelaciones pero no tengo interés en hablar con un mentiroso como Murúa (padre de las menores)”. Además manifestó que “a las menores no les diría nada, he declarado ante el tribunal, siento que no tomado nada en cuenta lo que dije ni a mis testigos”.

Ale recordó que cuando se casó con su primera pareja, la madre de sus hijos, ya tenía dos hijos chicos, “está en claro mi conducta, con esos chicos. Saben muy bien que soy inocente, yo sé muy bien que lo soy. A título de que voy a hacer todas esas cosas a dos chicas que vivían conmigo y su madre”, dijo.

Por último, Ale recordó los años que prestó servicio en la Policía de Chubut, principalmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. “A mí me interesa la gente que me conoce y que me vieron trabajar para el servicio público. No se pueden olvidar de 40 años de servicio a la comunidad. Es importante para mí porque tuve otra actividad que fue el atletismo, allí entrenaban varones y niñas, jóvenes; cualquiera de ellos puede dar cuenta de mi conducta”, puntualizó en diálogo con Radiovisión.