Este jueves 7 de agosto se llevó a cabo la segunda jornada del juicio oral contra Claudio Contardi, exesposo de la modelo y actriz Julieta Prandi. La audiencia se desarrolla en los Tribunales de Campana, donde ambas partes prestaron declaración en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de abuso sexual agravado y violencia familiar.

A la salida del juzgado, Contardi habló brevemente con los medios y ratificó su postura de inocencia. “Yo soy inocente y el tiempo lo demostrará”. Además, aseguró que no comprende por qué fue denunciado, e incluso mencionó que Julieta lo consideraba “un buen padre”.

LA PALABRA DE JULIETA PRANDI

Por su parte, la actriz, acompañada por su abogado habló desde otra puerta de Tribunales. “No hay una condena que equivalga a los años que me robó y a la no vida que tuve que transitar”, señaló.

“Todavía pido disculpas a todos los que no pude contestar que me estuvieron mandando mensajes. Agradezco a quienes me brindan apoyo”, agregó.

En tanto, reconoció que “este es el fin de esta pelea. Las cicatrices quedan, pero hoy por hoy soy otra persona, más entera. Flavia, mi psicóloga, es clave en mi vida, ella me recuerda todo lo que logré”.

Por otra parte, indicó que tardó en contar lo ocurrido porque “uno habla cuando puede. Me daba vergüenza hacerlo, pero lo hice para defender a mis hijos”. “No quiero escucharlo ni verlo nunca más (a Contardi). Que pruebe que es inocente, que se haga las pericias”, remarcó.

LOS HECHOS DENUNCIADOS

Luego de la primera denuncia, el 13 de abril de 2022, Prandi amplió su declaración ante la justicia y “además de ratificar la denuncia efectuada oportunamente, realizó un relato detallado de los abusos sexuales reiterados que sufriera por parte de quien fuera su pareja”.

“Para obligarla a tener relaciones sexuales, le decía que ella le pertenecía, que era su mujer y que era su obligación tener relaciones sexuales con él. Muchas veces le ponía el puño cerrado bien frente a su rostro como para pegarle y le profería insultos, no llegando a golpearla”, aparece en el expediente.

Además, se detalla un patrón de control y violencia psicológica. “Comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole manejar”. “Cuando Contardi llegaba a su casa, ella se descomponía del miedo que le tenía. Asimismo, constantemente la amenazaba con hacerle algo a sus padres y familiares si ella no hacía lo que él quería, llegando al punto que no la dejaba hablar por teléfono con ellos”, dice el documento.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR