La modelo Julieta Prandi declaró este miércoles en el juicio contra su ex maido, Claudio Contardi, acusado por violencia de género y abuso sexual. En un duro testimonio, reconstruyó el calvario que aseguró haber sufrido por parte del empresarios gastronómico.

“Los abusos empezaban cuando yo dormía. Yo sentía que me iba a matar si no tenía relaciones con él”, afirmó Prandi, quebrada en llanto, frente a los jueces del tribunal de Campana que lleva adelante el debate oral y público. En el momento de su declaración, el acusado fue retirado de la sala.

Según detalló TN, Prandi también contó que sufría violencia psicológica y que Contardi la controlaba: “Me separó de mi círculo de amigas. Hizo que yo me peleara con mi hermana porque me convencía de que quería levantárselo a él, que tenía intenciones de estar con él, pero era exactamente al revés. También, cada seis meses me hacía cambiar el número de celular”.

La modelo también aseguró que sufrió constantes amenazas durante el proceso de divorcio. “Me decía ‘si fueses hombre no tendrías los huesos sanos’ o ‘no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona'", contó Prandi.

Sobre el proceso de separación, detalló: "Me costó un año poder irme de mi casa. Yo ya estaba anestesiada a la vida. Era todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor. Yo era una cosa y esta cosa lo único que quería era estar muerta”.

Prandi aseguró que sus padres conocieron a su segundo hijo cuando se fue de su casa con lo puesto, tras decidir que era la única manera de estar a salvo. "Me puso el celular en el freezfer, me cortó el módem, me dejó incomunicada. El control fue cada vez peor, era un control absoluto sobre mí. Me esperaba en las productoras, era un infierno”, agregó.

Por último, expresó: "Estoy agradecida de poder estar hablando acá después de tanta espera. Fue mucha la agonía y demasiada la franela y los pasos que tuve que pasar para llegar hasta acá. Incluso hoy, con los artilugios que se usaron para intentar posponer o postergar el juicio”.

LA VERSIÓN DEL ACUSADO

Contardi declaró durante el inicio de la sesión de este miércoles y dijo que la modelo y conductora “miente”.

En la primera audiencia del juicio, el empresario gastronómico sostuvo: “Nunca pensé estar acá. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida. Siempre fueron consentidas”.

En este marco, según informó la agencia Noticias Argentinas, subrayó: “Yo jamás hablé mal de la madre de mis hijos. No es ni una perversa, ni una mala mujer, ni una mala madre. Yo no digo que Julieta sea perversa o mala, digo que miente”.

Otro de los puntos que manifestó es que Prandi era “una mujer libre” y que “no estaba encerrada”.