La ciudad mendocina de San Rafael está consternada tras la confirmación oficial del fallecimiento de Rocío Maricel Collado, una joven docente de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de su propio automóvil la tarde del pasado martes.

El hallazgo del cuerpo de Collado fue realizado por la policía de San Rafael dentro de un vehículo en circunstancias que todavía se investigan. Inicialmente, fuentes policiales indicaron que el cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca, destacando una profunda lesión en el cuello que llevó a especulaciones sobre una posible decapitación.

EL RESULTADO DE LA AUTOPIA A LA DOCENTE ASESINADA EN MENDOZA

Según los primeros resultados de la necropsia del Cuerpo Médico Forense, la mujer murió por asfixia por ahorcamiento, desmintiendo versiones preliminares que hablaban de decapitación.

Sin embargo, el informe preliminar forense aclaró que estas heridas, aunque múltiples y graves, ocurrieron alrededor del momento de la muerte — las llamadas heridas “perimortem” — pero que la causa principal del deceso fue la asfixia producida por ahorcamiento.

Desde la Fiscalía de San Rafael, se informó que el fiscal especializado en Violencia de Género, Iván Ábalos, sigue a la espera del informe completo para avanzar formalmente en la instrucción de la causa que ya se perfila como el séptimo femicidio registrado en Mendoza en lo que va del 2025.

“El adelanto de la necropsia no habla de decapitación. La víctima tiene heridas de arma blanca en el cuello y otras partes del cuerpo, pero la causa de la muerte fue la asfixia”, señalaron fuentes judiciales a Los Andes.

Las autoridades policiales detuvieron rápidamente a Yamil Jesús Yunes, de 31 años, novio de Rocío, como principal sospechoso. Desde la tarde del lunes, antes de que se encontrara el cuerpo, Yunes permanecía bajo custodia en el hospital Schestakow, ya que presentaba un cuadro de alteración psicótica, algo que se presume podría estar vinculado con el consumo de estupefacientes.

El fiscal Ábalos está a la espera de que el detenido sea dado de alta para proceder a su imputación formal por el delito de femicidio. Hasta ahora, se mantiene en custodia policial y bajo observación médica.

Este caso tristemente se suma a una estadística creciente en la provincia. En lo que va del año 2025, Mendoza ha registrado siete femicidios, una cifra que alarma a las autoridades y a la sociedad civil dedicada a la prevención y lucha contra la violencia de género.

Rocío Maricel Collado era una docente reconocida en San Rafael, caracterizada por su dedicación y vínculo cercano con sus estudiantes. La noticia de su muerte causó profunda conmoción entre colegas, alumnos, familiares y vecinos, quienes la recuerdan como una persona alegre y apasionada por su profesión.