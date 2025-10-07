La Justicia federal avanza con una causa que investiga el uso de un avión vinculado a Federico “Fred” Machado —hoy con pedido de extradición a Estados Unidos— por parte del legislador José Luis Espert.

El pasado lunes 6 de octubre, una pieza clave en ese rompecabezas, el empresario Horacio Marcelo Rodríguez, ex titular de Med Aviación S.A., dio a conocer su testimonio.

Rodríguez se presentó ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para explicar cuál fue su relación comercial con Machado, en el marco de una causa que se volvió cada vez más compleja y sensible.

Durante tres horas en los tribunales de Comodoro Py, el empresario aportó detalles sobre la compraventa de la aeronave y los movimientos posteriores del avión utilizado por Espert durante su campaña presidencial.

DE FORT LAUDERDALE A LA JUSTICIA ARGENTINA

En su declaración testimonial, Rodríguez aseguró que conoció a “Fred” Machado en Estados Unidos, gracias a que este último tenía un hangar en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Fue allí donde se inició una relación comercial que derivó, entre 2010 y 2011, en la compra de un avión mediante un intermediario que trabajaba con Machado.

Casi una década después, en 2019, la aeronave fue vendida nuevamente, esta vez a Machado y a un segundo comprador cuya identidad el empresario no pudo precisar. Según relató Rodríguez, esa operación se realizó de manera muy acelerada: “La operación se hizo muy rápido, porque él necesitaba un avión urgente”, explicó.

El empresario también aclaró que, tras concretarse la venta, el avión continuó operando durante algunos meses a nombre de Med Aviación, ya que aún estaban pendientes los trámites ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). “Esos trámites los tenía que gestionar el comprador”, se excusó.

Una vez desvinculado del avión y de la empresa, Rodríguez aseguró que no se interesó por los destinos o fines que tendría la aeronave. Sin embargo, reconoció haberse enterado, por los medios y por el propio piloto Axel Vugdelija, de que el avión fue utilizado por José Luis Espert durante su campaña presidencial.

Según dijo, Vugdelija le comentó que realizaba vuelos con el diputado. Rodríguez no le dio demasiada importancia: “En algunas otras oportunidades ya habían volado con algún candidato”, afirmó.

El piloto Vugdelija ya había declarado en esta causa dos años atrás, cuando también señaló a “Fred” Machado como su jefe directo y reveló que coordinaba los vuelos y pasajeros con una secretaria del propio Espert.

En tanto, el avance de la investigación en Argentina está directamente atado al futuro judicial de Machado. Su extradición a Estados Unidos todavía no fue resuelta y, según fuentes del Juzgado Federal N.º 8, hasta que no haya una definición, no se podrá citar a José Luis Espert a declarar en calidad de imputado.

El expediente que podría definir la suerte de Machado regresó recientemente a la Corte Suprema de Justicia, luego de que tanto la justicia federal de Neuquén como el procurador general Eduardo Casal avalaran su extradición. Será el máximo tribunal quien tenga la última palabra sobre su envío a Texas.

ACUSACIONES, VUELOS Y UN PAGO DE US$200.000

Cabe recordar que la causa contra Machado en Estados Unidos es de alto voltaje. Se lo investiga por tráfico de drogas, lavado de dinero y estafas relacionadas con la venta de aviones. Desde abril de 2021 permanece detenido, tras ser arrestado en Neuquén por una orden de captura de Interpol.

En ese contexto, un documento contable presentado en un tribunal del estado de Texas reveló un dato explosivo: en febrero de 2020, Machado habría transferido US$ 200.000 a José Luis Espert. Esta información forma parte del juicio que terminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia del empresario detenido.

Tras varios días de silencio, Espert reconoció la transacción, aunque aseguró que se trató de un pago por trabajos de consultoría realizados para Minas del Pueblo, una minera guatemalteca presuntamente vinculada a Machado. La polémica lo llevó a bajarse de su candidatura legislativa este domingo.

Mientras se espera que la Corte Suprema resuelva el futuro de Machado, la causa sigue sumando testimonios y datos que podrían complicar aún más el panorama para el diputado de La Libertad Avanza.

Aunque por ahora Espert no está imputado formalmente, su cercanía con los hechos y los personajes bajo investigación lo dejan cada vez más expuesto.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR