Un empresario de Chubut, que fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión por un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 3, comenzó a cumplir su condena en un establecimiento carcelario. La medida fue dispuesta por la jueza penal Yamila Flores, a pedido de la Fiscalía, luego de que la Cámara Penal ratificara el fallo dictado en primera instancia.

Cabe recordar que durante el juicio oral y público en abril pasado, fue hallado culpable por el delito de homicidio culposo agravado.

Hasta ahora, el empresario cumplía arresto domiciliario, pero con la confirmación de la sentencia, se resolvió su traslado a una unidad penitenciaria. La defensa había solicitado que continuara bajo arresto domiciliario, tal como lo había autorizado previamente la jueza Stella Eizmendi, pero el pedido fue rechazado.

CUÁNDO OCURRIÓ EL HECHO

El trágico accidente ocurrió el 10 de febrero de 2022, en horas de la noche, cuando el empresario chubutense, circulaba por la Ruta Nacional Nº 3, entre Trelew y Puerto Madryn, al mando de una camioneta Ford Ranger.

En un tramo conocido como la Doble Trocha, caracterizado por curvas peligrosas y señalización clara que prohíbe el adelantamiento, decidió realizar una maniobra de sobrepaso.

