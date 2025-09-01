Un giro inesperado en la investigación por el crimen de Eber “Chucky” Estremador llevó a que el empresario Gustavo Carreño, uno de los dos acusados, vuelva a prisión preventiva en un establecimiento carcelario. La decisión fue adoptada el lunes en los Tribunales, tras una audiencia en la que la Fiscalía solicitó la revocación del beneficio de arresto domiciliario.

El argumento central fue la aparición de fotografías que mostraban al imputado fuera de su vivienda, incumpliendo con la medida judicial. La jueza Patricia Reyes avaló el pedido y su resolución fue ratificada por los magistrados Marcelo Orlando y Alejandra Hernández, quienes integraron el tribunal.

La investigación fue declarada “compleja”, lo que permitió extender los plazos procesales. Actualmente, la causa se encuentra en la etapa previa a la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía, que deberá definir el cuadro de cargos contra Carreño y Sebastián Draye, el otro imputado.

Flybondi deja de volar a Comodoro desde octubre: cómo pedir el reembolso o reprogramar el vuelo

Un caso marcado por incógnitas

Estremador, de 30 años, desapareció el 24 de octubre de 2024. La última vez que se lo vio con vida fue en el barrio 630 Viviendas de Puerto Madryn, donde una cámara de seguridad registró a dos hombres golpeándolo y subiéndolo, aparentemente inconsciente, a un vehículo.

El trasfondo de ese episodio se remonta a dos días antes, cuando se denunció el robo de una moto en la misma zona. Según la investigación, Estremador habría participado en ese hecho. Quienes hicieron la denuncia por el robo fueron justamente Carreño y Draye, quienes eran socios en una emrpesa del sector pesquero, ahora señalados como responsables de su muerte.

Un buzo argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y reúnen fondos para poder ayudarlo

La hipótesis de los investigadores apunta a que el homicidio fue una represalia por ese hurto, aunque el caso sigue envuelto en misterio: el cuerpo de Estremador nunca fue hallado.

Preventiva en la cárcel

Con la revocación del arresto domiciliario, Carreño quedó bajo prisión preventiva en una unidad penitenciaria. La medida refuerza la estrategia de la Fiscalía para evitar riesgos de fuga y garantizar el avance de una investigación que, a casi un año del crimen, aún busca develar qué ocurrió realmente con “Chucky” Estremador.