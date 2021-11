El femicidio de Daniela Velasco no deja de conmover a la comunidad de Comodoro Rivadavia Su muerte en manos de Miguel Asencio en pleno centro de Comodoro Rivadavia causo gran estupor. Este lunes por la mañana, sus restos fueron despedidos en el Cementerio Oeste. Sus hijas, su familia y amigos le dieron el último adiós en medio de muestras de inmenso dolor.

Horas antes de su despedida, Melanie, hija mayor de Daniela le dedicó un mensaje en sus redes sociales que incluyo un consejo muy especial. “El mejor consejo que puedo darles es que abracen mucho a sus mamás y díganle lo que las aman”, comenzó escribiendo.

“Si hay algo que me deja muy tranquila es que siempre que veía a mi mamá se lo decía y la abrazaba . La mimé siempre con cositas que le gustaban , le decía te quiero te amo abrazos besos .. INFALTABLES ! Siempre nos respetábamos nuestros tiempos y nuestras actividades y no nos veíamos todos los días pero siempre nos hacíamos un tiempito aunque sea una horita para charlar y vernos”, recordó de la cercana relación con su madre.

La Justicia accedió a la carta que escribió Asencio antes de asesinar a Daniela Velasco

Y reconoció que hay relaciones que no son así a donde las personas les cuesta expresar sus sentimientos. “Me pasaba antes pero desde que empecé a hacerlo me hice adicta a decírselo y hoy me siento feliz de que, aunque no la tenga , ella sabía por DEMÁS lo que la amaba y valoraba".

"Empiecen a hacerlo , aunque les cueste , antes de que sea tarde . Nunca sabemos cuando es la última vez que vas a verla . Te amo mami", concluyó la joven, que recibió distintos mensajes de apoyo en sus redes sociales en este dificil momento.

Miguel Asencio es el único detenido por el femicidio de Daniela Velasco. Durante la audiencia de control de detención se lo imputó y se determinó 4 meses de prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, la fiscalia ya adelantó que se trató de un "acto premeditado" y podría ser condenado a prisión perpetua.