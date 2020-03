RAWSON (ADNSUR) - En la sala de la Cámara Penal de Trelew se realizó la primera parte de la audiencia donde ocho defensores piden anular las diez condenas por corrupción del caso El Embrujo. Quienes decidirán serán Alejandro Defranco, Roberto Barrios y Rafael Lucchelli. La audiencia seguirá este martes a las 9 de la mañana.



El sexto piso de los Tribunales quedó chico debido a la presencia de todos los acusados que buscan ser absueltos: Diego Correa, Federico Gatica, Juan Carlos “Tato” Ramón, Diego Lüters, Rubén “Bedo” Reinoso, Daniela Souza, Natalia Mac Leod, Christian Gisande, Jorge Godoy y Sandro Figueroa. En tanto, los defensores fueron Omar López, Fabián Gabalachis, Damián D´Antonio, Miguel Moyano, Javier Romero, Lisandro Benítez, Matías Cimadevilla y Leyla Manyauik.



Desde la acusación estuvieron los fiscales anticorrupción Omar Rodríguez y Alex Williams; por Fiscalía de Estado, Rodrigo Miquelarena y Martín Castro; por la Oficina Anticorrupción, Mario Romeo, y por Iniciativa Ciudadana, Eduardo Hualpa.



QUÉ ARGUMENTARON LOS DEFENSORES



Al inaugurar las intervenciones, López, defensor de Ramón, advirtió que fueron los exministros coordinadores Alberto Gilardino y Víctor Cisterna quienes firmaron varias de las contrataciones directas fraudulentas de la causa. “Y no los veo acá sentados como imputados”, ironizó. Según informó Diario Jornada, dijo que su cliente “no tiene un peso en sus cuentas ni un bien a su nombre” que puedan demostrar algún delito que lo haya beneficiado.



Repasó el proceso y las múltiples nulidades planteadas que ningún tribunal acogió, desde el control de detención en adelante. Incluso subrayó recursos vigentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que de ser acogidos, derrumbarían el expediente completo. “El fallo condenatorio tiene una valoración sesgada de las pruebas”, acotó.



López recordó que las obras que Ramón tuvo a cargo se ejecutaron completas y sin sobreprecios. “¿Cuál fue el perjuicio?”, se preguntó. Aseguró que que en el texto de su sentencia, los jueces Alejandro Soñís, Marcela Pérez y Ricardo Rolón corrigieron fechas de la acusación fiscal. “Significa que cambiaron la imputación y eso invalida la sentencia”.



Damián D´Antonio, defensor de Souza y Godoy, insistió con cuestionar los 29 CD`s de escuchas telefónicas de la causa. “Nunca nos dieron los originales y no sabemos quién hizo esas grabaciones, cómo ni cuándo porque no hay un acta que lo certifique ni consta un protocolo a seguir”.



Cimadevilla, abogado de Gisande, enfatizó que el juicio es inválido porque hay un recurso de queja activo ante la Corte. Y que su cliente “firmaba hojas sueltas” que luego se anexaban a expedientes para autorizar reparar casas oficiales. “No tenía ninguna facultad de contratar”, graficó.



El último del día fue Romero, que patrocina al contador Gatica. “No se probó su participación en la compra de SEPAT y de hecho, los dos socios, Giuliana Mac Leod y Domingo Correa, fueron absueltos”. Sobre Mezeta Consulting, el abogado subrayó que el origen legal de los fondos que usó Gatica están acreditados y que en el expediente hay “evidencias desincriminantes”.



También deslizó la figura del otro socio en el proyecto de los consultorios médicos en Rawson, el médico Juan Ignacio Blasco: “Buscó desligarse y delegar toda responsabilidad en Gatica”.