Se está llevando a cabo la tercera jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven que sufrió un ataque brutal el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

En esta audiencia, declaró Pablo Ventura, el remero al que los rugbiers acusaron injustamente, y ya hablaron algunos empleados de seguridad del establecimiento.

En tanto que, este martes testificaron el suegro y los amigos de Fernando, quienes estuvieron presentes al momento del ataque. El relato de los jóvenes complicó la situación de Máximo Thomsen, Enzo Comelli y los hermanos Pertossi.

El patovica de Le Brique recordó cómo fue la trágica noche del crimen en Villa Gesell: "Cuando me acerco a la puerta de la cocina para poder sacarlos por ahí, vi a Thomsen con las pupilas dilatadas y enajenado. Estaba totalmente sacado".

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

"Mientras sacaba a Benicelli, Thomsen me dice: '¿y a él no lo sacás?' (Por Fernando). Ellos no queria salir, tuve que insistirles en que se vayan", indicó Gómez sobre el momento en el que echaron a los jóvenes del boliche de Villa Gesell.

En este contexto, agregó: "Me quedé esperando para que no pasara lo que pasó y mi jefe me dice que volviera, que ya había terminado ahí. Había otro problema adentro de Le Brique, identifiqué a un chico que estuvo toda la noche tirando vasos, esa persona empezó a tirar piedras contra el boliche, la policía va a ver que pasó, y ahí es cuando los chicos aprovechan para atacar a Fernando".