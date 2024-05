Sabrina González tenía 36 años y tres hijos, fue asesinada el 3 de noviembre de 2014 en la casa de su suegro- que estaba de vacaciones - en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Se confirmó que su asesino fue José Antonio Castellanos, su pareja desde hace 8 meses, quien estuvo prófugo hasta hace pocos días, cuando fue atrapado en Comodoro Rivadavia.

Desde hace un tiempo, el hombre le enviaba mensajes amenazantes hacia sus hijos y compañeras de trabajo. El día del crimen la citó para hablar y la mató de una puñalada en la espalda. El cuerpo fue encontrado días después por la hermana del femicida.

Daira Sayavedra tenía 16 años cuando su mamá fue asesinada, y desde aquel día junto a su familia buscó por cielo y tierra a Castellanos, quien fue finalmente detenido en los últimos días en la ciudad petrolera. Fue atrapado por la policía luego de hacerse socio de un club para jugar al fútbol.

“Creí que no lo iban a agarrar más, estoy helada, todavía no caigo. Es difícil decir que me pone contenta o feliz, quiero llegar al día del juicio”, reconoció la joven en diálogo con TN.

Y reconoció que fue una sorpresa cuando el domingo su prima la llamó para avisarle de la noticia de que lo habían detenido, y horas después, la confirmación desde la fiscalía. “En diciembre se cumplían 10 años, podía llegar a pasar que archiven la causa, pensaba que no lo iban a encontrar más, él también habrá pensado eso”, aseguró.

Asimismo, mencionó que la última novedad que habían tenido de él había sido a fines de 2023, cuando una mujer dijo que lo vio en Jujuy. “El fiscal me dijo que hasta cruzó a otros países, algo que era una posibilidad”, señaló Daira, y contó que estaba con otra identidad.

El hombre que asesinó a su mamá formó una familia y hace pocos meses tuvo un bebé. “Ya estaba haciendo su vida”, afirmó y recordó que las pocas veces que lo vio junto a su madre: "No compartía nada, ni un tipo de diálogo. Era muy extraño”.

Este martes, Dayra junto a uno de sus hermanos se presentará en la fiscalía para ver cuáles serán los pasos a seguir, ya que el detenido está acusado de “homicidio agravado por el vínculo y femicidio”.

De acuerdo al fiscal, van a tardar cerca de 10 días en trasladarlo: “Ahora empieza otro proceso”, y a tan solo pocos meses de que se cumplan 10 años del femicidio, la familia solo exige que se haga justicia: “Queremos perpetua”.