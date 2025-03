Este jueves 20 de marzo por la tarde, el detenido acusado de matar a un peón rural en Chubut, recibió un duro revés judicial. Durante una audiencia de revisión en la Oficina Judicial de Sarmiento, el tribunal revisor integrado por la jueza Lilian Bórquez y el juez Carlos Tedesco, ratificó la prisión preventiva para Carlos Omar Llaipen, de 66 años, imputado por el asesinato de Pedro Segundo Quilodrán, un peón rural de 43 años. Cabe recordar que el homicidio ocurrió el pasado domingo 16 de marzo, en Ricardo Rojas.

Durante la jornada, la defensa de Llaipen argumentó que la resolución del juez Quiroga había errado en la valoración del riesgo procesal, específicamente en el peligro de fuga.

El defensor público señaló que el Ministerio Público Fiscal no había presentado suficientes pruebas de los peligros que justificarían la prisión preventiva y propuso que su cliente fuera colocado bajo arresto domiciliario en la casa de familiares en Sarmiento.

Sin embargo, la fiscal Vázquez respaldó la resolución del juez Quiroga, defendiendo que la prisión preventiva estaba debidamente fundamentada. A su vez, solicitó que se mantuviera la medida por un período de seis meses, a cumplir en la comisaría de Sarmiento.

CÓMO OCURRIÓ EL ASESINATO

El crimen por el cual Llaipen está imputado ocurrió el 16 de marzo de 2025, a unos 50 kilómetros de la localidad Dr. Ricardo Rojas. Según la investigación, Pedro Segundo Quilodrán, quien realizaba tareas de arreo de ganado, fue asesinado mientras viajaba en motocicleta por un campo de la zona. Carlos Omar Llaipen, quien reside cerca del lugar, aprovechó la situación y, sin previo aviso, disparó contra Quilodrán con un rifle calibre 22, causándole la muerte.

En tanti, se supo que Llaipén, permanecerá en la comisaría de Sarmiento mientras continúa el proceso judicial por el asesinato de Pedro Segundo Quilodrán.

EL DOLOR DE UNO DE LOS HIJOS DEL PEON RURAL: “¿POR QUÉ TE MATÓ PAPI?”

A través de una publicación en Facebook, Pedrito Quilodrán, hijo de la víctima compartió una desgarradora carta tras el crimen de su papá.

¿Por qué te mató, papi? ¿Por qué a vos? No te metías con nadie papito. Estuve esperando tu mensaje, tu llamada y que me digas ‘mirá hijo, todas las yeguas qué encerré’. Te voy amar y extrañar toda la vida pa, me dejaron con un dolor inmenso, quedé vacío sin vos. Quiero darte un último abrazo, un último beso. No puedo seguir sin vos”, comenzó diciendo. “Nosotros nos vamos a encargar de esa maldita persona que te sacó la vida, papi”, afirmó.

Seguí en el cielo corriendo unas yeguas, pegando unos gritos con tu perros, agarrando algún puma, jineteando. Gracias por todo, volá alto mi campeón. Tu cencerro y el tropel de tu tropilla, los ladridos de tus perros no se van a callar. Con lágrimas en la pantalla, te escribo esto. Volá alto mi viejo, guíame de una estrella. Te voy a extrañar mucho papito”, concluyó.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, con edición de un periodista de ADNSUR