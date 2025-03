Son hasta 16 los muertos y aún hay personas desaparecidas del temporal de lluvias que azotó a Bahía Blanca. En menos de 24 horas cayeron 600 milímetros, lo que suele llover en tan solo un año. Las historias que se van conociendo con el pasar de las horas son dramáticas.

Como la que contó un joven en una nota al programa “Duro de Domar”, por C5N, donde relató con total crudeza cómo la corriente de agua le quitó a su abuela de las manos sin que pudiera ayudarla.

Según contó, su abuela tenía problemas de movilidad y era de baja estatura,por lo que junto a sus tías intentaron sacarla del domicilio donde vivían porque “ entraba agua y más agua”.

"El agua nos llegaba hasta acá (cuello) y mi abuela medía 1.40, ella se estaba ahogando. La tuve que subir y agarrarla de la puerta. Llegó un momento donde la puerta no resistió y el agua nos llevó a mí y a mi abuela", relató sobre la tragedia, lanzó.

Y contó que la velocidad del agua era muy fuerte: "Yo tratando de agarrarme de algo, me agarré de una rama y a mi abuela la vi cómo la iba arrastrando, no la vi más, vi cómo se hundía".

"Yo me quedé ahí una hora y después vi a unos chicos, les grité ayuda, estaban con una moto de agua... Ella me miraba a mí mientras se iba y yo no pude hacer nada", relató entre lágrimas.

“La verdad, yo vi su cara y no pude ni agarrarla, se la llevó la corriente y cada vez que me acuesto… ella me miraba y no pude hacer nada”, lamentó.

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR