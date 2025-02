El próximo jueves 27 de febrero comenzará el juicio en la Cámara Nº 11 del Crimen de Córdoba contra Néstor Soto, acusado por el femicidio de su amiga Catalina Gutiérrez (21 años). Cabe recordar que la joven estudiante de arquitectura fue asesinada el pasado 17 de julio de 2024 por su amigo Néstor Soto, oriundo de Río Negro.

En este marco, Marcelo, el padre de Catalina, habló con la prensa y mostró su tristeza por la dura situación. “Una parte de mi corazón se murió”, indicó. Además, confió en que la Justicia condenará al único acusado por el femicidio.

“No nos interesa saber por qué lo hizo, porque puede inventar cualquier cosa. Va a ser durísimo porque van a decir cualquier estupidez en el juicio”, comenzó diciendo.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Con respecto a Soto, quien confesó el femicidio dos semanas después del crimen, enfrenta cargos por homicidio agravado por alevosía y por violencia de género. La confesión de Soto, sumada a las pruebas obtenidas, como las cámaras de seguridad que lo ubican en la escena del crimen, complican aún más su situación.

El acusado, además, reveló en una pericia psicológica que apretó el cuello de Catalina hasta matarla, algo que fue confirmado por los expertos, quienes concluyeron que Soto actuó con plena conciencia de lo que hacía.

Marcelo Gutiérrez, visiblemente afectado, aseguró que, aunque confía en la Justicia, el dolor de perder a su hija será eterno. “Catalina está todo el día dando vueltas en mi cabeza, adonde voy. Es un sufrimiento permanente. No hay momento en el día en que no me acuerde”, expresó.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

“Hay una parte de mi cuerpo y mi corazón que se murió. Es un dolor que tenemos que llevar toda la vida, hasta que no estemos más. Éramos cuatro y ahora somos tres. Tenía 21 años y en un año se recibía. No lo habría imaginado ni en una película de terror”, dijo, con tristeza.

EL JUICIO Y LAS PRUEBAS CONTRA NÉSTOR SOTO

El juicio está previsto para seis audiencias, aunque el número puede variar dependiendo del desarrollo del proceso. Declararán compañeras de la facultad de Arquitectura de Catalina, familiares y otros testigos. Soto enfrenta una pena de prisión perpetua, según el Código Penal.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Las pruebas en su contra incluyen la confesión de Soto y el hallazgo de un anillo de Catalina en su departamento, además de un video registrado por una cámara de seguridad en el que se lo ve cargando el cuerpo de la joven antes de llegar al lugar donde fue encontrado.

CÓMO OCURRIÓ EL CRIMEN DE CATALINA GUTIÉRREZ

El crimen sucedió el pasado 17 de julio de 2024. Catalina Gutiérrez era estudiante de arquitectura, tenía 21 años y ese día quedó en encontrarse en el Patio Olmos de Córdoba con unos amigos. Iba a ir junto a Néstor Soto y, por ese motivo, fue a buscarlo a su casa. Sin embargo, nunca regresó.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

La joven fue atacada y estrangulada por su compañero. Luego, cargó su cuerpo en el vehículo de la víctima y lo dejó en un barrio de la zona. De esta forma, intentó prender fuego al auto y escapó.

Al no llegar a la reunión y no contestar los mensajes, la joven preocupó a sus amigos y a sus familiares. Por este motivo, una de sus hermanas decidió comenzar a seguir sus recorridos recientes utilizando el sistema de localización de Apple.

Luego, pudieron determinar que la señal del celular de Catalina estuvo fija en la calle Pedro Echagüe, pero no se volvió a registrar ninguna actividad. De esta manera, dieron aviso a la policía, quien se acercó al lugar y encontró el cuerpo de la joven en la parte trasera del auto. Además, observaron que el vehículo estaba quemado.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

En el marco de la investigación, apuntaron contra su amigo Néstor Soto, quien, una vez que fue detenido, confesó el femicidio.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR