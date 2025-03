En un juicio que conmoción a Córdoba, Néstor Aguilar Soto, acusado del asesinato de la joven Catalina Gutiérrez, declaró ante el tribunal. Durante su testimonio, el joven oriundo de San Carlos de Bariloche negó ser un femicida, calificándose a sí mismo como un homicida.

Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina, expresó su profundo rechazo hacia el testimonio del patagónico. En una entrevista, manifestó: "Muy feo, me dio asco, impotencia y bronca". También mencionó que se dio vuelta para no observar a Soto, calificando su relato como "todo un relato monótono de una máquina llamada Soto monstruo".

Además, Gutiérrez afirmó: "Escuché mentiras de su parte. Hablaba más de él, de lo que lo acusan, que del hecho en sí. Es un psicópata con todas las letras".

Sobre las acciones de Soto después del crimen, el padre de la víctima destacó: "Es un traidor y un cínico. Mientras acababa de asesinar a Catalina estaba invitando a sus amigos para salir por ahí. Leí las conversaciones antes en la causa".

Por su parte, Soto afirmó en el tribunal que "no es un femicida", pero sí un "homicida". También expresó arrepentimiento y pidió perdón a Catalina y a su familia: "Mi vida antes era perfecta y ahora estoy en la cárcel. Pido perdón de todo corazón a Catalina y a los padres". Además, reveló que cuando fue detenido, les preguntó a los policías por el padre de Catalina para que lo asesinara: "¿Dónde está Marcelo? Para que me mate y que me tire al piso".

Marcelo Gutiérrez aseguró que "jamás en la vida" aceptaría las disculpas de Soto y consideró que la frase de Soto "es un invento de él". Gutiérrez se mostró aliviado de que el juicio entre en su recta final y reiteró su pedido de condena a prisión perpetua para Soto por violencia de género y alevosía.

El juicio, que se lleva a cabo en la Cámara en lo Correccional y Criminal de 11° Nominación de Córdoba, está a punto de concluir. Los alegatos finales se realizarán este jueves, con un posible veredicto el viernes. La familia de Catalina participó activamente en el proceso como querellantes particulares.

Las pruebas presentadas incluyen imágenes de cámaras de seguridad y mensajes de texto que Soto envió a amigos y familiares de Catalina para ocultar su participación. Estas evidencias fueron cruciales para sostener la acusación contra Soto.