El desgarrador testimonio de la familia del bebé fallecido en un accidente: “Su mamá no tiene fuerzas para volver a su casa”

Las calles céntricas de Puerto Madryn se envolvieron en un respetuoso silencio durante la tarde del martes, solo interrumpido por aplausos y el grito unánime de "Justicia". Una multitud acompañó a la familia de Elías Mateo en una movilización que reflejó la conmoción que generó en la ciudad la muerte del bebé. Con globos blancos, pancartas con su rostro y carteles improvisados, vecinos, amigos y familiares caminaron desde el lugar del accidente hasta la sede de la Fiscalía para exigir que la causa no quede impune.

La tragedia que sacudió a la comunidad ocurrió en la madrugada del domingo, cuando la Renault Kangoo conducida por el padre del niño volcó de forma violenta en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII. Fuentes oficiales confirmaron que el hombre manejaba con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del permitido. Como consecuencia del impacto, Elías salió despedido del vehículo y fue atropellado por la carrocería. A pesar de los esfuerzos médicos en el Hospital Ísola, a donde llegó sin signos vitales, no pudieron reanimarlo.

El conductor fue detenido en el momento, pero pocas horas después la Justicia dispuso su prisión domiciliaria mientras avanza la investigación. Esa decisión judicial fue el detonante que transformó el duelo de la familia materna en una profunda indignación y en la necesidad de hacer público su reclamo.

"Perdió lo único que tenía en la vida"

Durante la marcha, las tías maternas de Elías, Candela y Camila Vargas, pusieron en palabras el calvario que atraviesan. "Nos quitaron todo. Duele que nos pidan perdóin sabiendo que él está en su casa. Ellos pueden disfrutar de tener a su hijo vivo, pero nosotros perdimos al nuestro. Elías tenía toda la vida por delante", expresó Candela, visiblemente afectada, en diálogo con Canal 12.

El relato sobre el estado de su hermana, la madre de Elías, es desgarrador. "No tiene fuerzas para volver a su casa y ver la ropa o los pañales de su hijo. Pasó la noche buscándolo en la cama, en la casa, y no lo encontró. No podemos entender cómo la Justicia le da a él la posibilidad de quedarse en su hogar, mientras mi hermana perdió lo único que tenía en la vida", sostuvieron.

Las críticas también apuntaron a la familia paterna del acusado. "Nos piden perdón, pero lo defienden. Le ponen abogados, lo cubren. Mi hermana, en un acto de enorme grandeza, dejó que todos se despidieran en el funeral, incluso la familia de él. Tragó su dolor y permitió que fueran, pero ellos eligieron protegerlo. Eso duele todavía más", manifestaron.

El recuerdo de Elías: "Vino a sanar y nos lo arrancaron"

Para la familia Vargas, la llegada de Elías representó un antes y un después. Era el primer nieto y sobrino, un niño que, según cuentan, trajo luz y alegría. "Era felicidad pura. Vino a sanar un montón de cosas. Nos enseñó con amor que todo se podía arreglar. Nunca le faltó nada: tuvo techo, comida, cariño. Mi hermana le dio todo, día a día. Elías nos unió y ahora nos lo arrancaron de la peor manera", recordó con profundo dolor Camila, su madrina.

La descripción que su círculo íntimo hace del pequeño es la de un bebé alegre, cuidado y lleno de afecto, que se convirtió en el centro del universo de su madre. "Ella siempre soñó con ser mamá. Ese era su propósito en la vida, y lo logró. Y de un momento a otro, se lo arrebataron. Le quitaron todo, nos quitaron todo", repiten, sumidos en la desolación.

La batalla judicial que se avecina

Si bien la causa judicial se encuentra en una etapa inicial, la familia materna rechaza de plano el argumento judicial que justifica la prisión domiciliaria. La Justicia entiende que, al tratarse de la muerte de su propio hijo, la carga de la culpa que lleva el padre es suficiente para morigerar la medida cautelar. Sin embargo, para los Vargas, esa visión es inaceptable. "Dicen que no fue doloso, que con la culpa alcanza. Pero él nunca amó a su hijo, nunca lo cuidó. Mi hermana perdió lo más grande y nadie se lo va a devolver. Esto no puede quedar así", afirmaron con impotencia.

Ya en contacto con abogados, la familia evalúa los próximos pasos a seguir y no descarta solicitar la colaboración de la comunidad para poder afrontar los costos del proceso judicial. La consigna es clara y firme: "Vamos a pelear por justicia. No queremos venganza, queremos que él sea responsable de lo que hizo. La culpa no devuelve nada. Necesitamos que pague por lo que le hizo a Elías", remarcaron.