El desgarrador relato del papá de Lucio al ver su cuerpo: “Estaba marcado por todos lados”

El informe de la autopsia reveló que Lucio, el nene asesinado por su mamá y la pareja también fue víctima de abuso sexual. Después de realizado el examen forense, el cuerpo del nene de cinco años, mostró rastros de haber sufrido abusos sexuales “recientes y también de vieja data”.

Christian Dupuy, el papá del nene asesinado a golpes en La Pampa, relató el difícil momento que atravesó al ver el cuerpo del pequeño con los golpes: “En el velorio se me hizo muy difícil verlo. Lucio estaba marcado por todos lados. Tenía marcas en la cara, en la cabeza tenía chichones. Tenía como dedos marcados en la cara, de una piña o una cachetada”, lamentó entre llantos.

Desgarradora despedida del papá de Lucio, el nene que habría muerto golpeado por la madre y su novia

Asimismo, aseguró que: “Una cosa es escuchar al médico y otra es verlo. Yo le decía a la gente en el velorio que pase a verlo para que vean cómo me habían sacado a mi hijo, cómo lo lastimaron”.

Dupuy también habló de violencia que sufría Lucio y aclaró que “No me imaginé que era maltratado. Si bien Lucio a veces aparecía lastimado, creía que se había golpeado con algo o caído. No me imaginé que fuera por violencia. No pudimos ver el maltrato que recibía”.

Ante el reclamo de vecinos que prendieron fuego tanto parte del hogar del niño como de la comisaría en la que se encuentran están detenidas las asesinadas, el papá de Lucio mandó un audio por WhatsApp para que se difundiera. “Quiero que se haga viral este mensaje para pedir que por favor paren con todo este quilombo de andar haciendo disturbios en Santa Rosa. Nosotros estamos preocupados por todo lo que está pasando y porque están rompiendo todo”,

Crimen de Lucio: El informe de la autopsia reveló que el niño fue víctima de abuso sexual

“Yo sé que estas dos mujeres se merecen lo peor, pero en nombre de mi familia, de Lucio y de mi, por favor paren todo esto. Están custodiando la casa donde vivía mi hijo. Ahí están sus pertenencias, los dibujos que hacía, sus cosas. Por favor, paren. Lo que queremos hacer es algo pacífico y es que se haga cargo la Justicia, nada más que eso”, manifestó.