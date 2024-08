El pasado viernes, Sebastián Mieres, un joven de 20 años, perdió la vida en un terrible accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en Florencio Varela, Buenos Aires, cuando el pasajero viajaba en el escalón de un colectivo, este cedió, provocando que Sebastián cayera y fuera aplastado por una de las ruedas del vehículo.

Osvaldo, el padre de Sebastián, relató entre lágrimas cómo fue el último encuentro con su hijo. “Como no estoy mucho en casa, hay veces que lo puedo llevar o traer. Ese día me preguntó si lo podía llevar a la estación. 'Aguantame dos segundos que me pego un baño y vamos' me dijo. Cuando lo estoy llevando me cuenta con esta iba a ser la segunda vez que se iba a ver una chica. 'Tengo novia, estoy muy contento', me contó”, contó en diálogo con TN.

Según testigos, el colectivero se negó a arrancar con pasajeros que subieron por la puerta trasera, a pesar de las indicaciones del inspector. Minutos después, la tragedia se desencadenó. "Si pasa algo, ¿qué vamos la a hacer?", fueron las palabras del conductor antes de que el piso cediera y Sebastián cayera.

Devastado por la pérdida, Osvaldo cuestiona la falta de mantenimiento de los vehículos y reclama justicia. “Hoy tengo a mis hijos y por ellos tengo que estar firme. Yo era católico, creía en Dios y hoy no creo en más, hoy creo en mi hijo, quiero que me dé fortalezas, quiero justicia por la gente que labura, Mi hijo se fue y no volvió”, lanzó entre lágrimas.

La familia de Sebastián exige que se investiguen las causas del accidente y que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros en el transporte público.