PUERTO MADRYN (ADNSUR)- La justicia declaró culpable este jueves, por unanimidad, a Juan Luis Ale, ex jefe de la Policía de Chubut, por el delito de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores de edad, quienes eran hijas de su ex pareja a finales de los año 90.

Luis Murúa, es el padre de las víctimas de abuso sexual, y realizó un crudo relato sobre lo que vivieron sus hijas, y la difícil situación que siguen atravesando. “Yo digo que la infancia de ellas está muerta. Si en una etapa tan crucial sucede lo que sucedió, este abuso, no hay una vida normal después”, dijo.

Y aseguró que sus hijas estaban con asistencia y medicación: “Nosotros lo detectamos tarde, tenemos el miedo de que se quiten la vida. La palabra muerte y suicidio lo digo porque corre por mi cabeza”. Mientras afirmó que sus hijas “vivieron tres años de monstruosidad” cuando convivieron con el excomisario Juan Luis Ale, quien fue pareja de su mamá. “Él las manoseaba, las llamaba a su cama, no las penetraba, pero les acababa en las bombachas”, detalló.

Tema del Día: Causa Ale por Abuso Sexual

Además, contó que sus hijas toman entre seis y siete pastillas por día “para vivir esta puta vida, que en realidad no la viven, no se puede vivir así”. En diálogo con Canal 12, dijo que su ex mujer “cayó en lo mismo que yo, caí en las garras de una persona que me dijo quédate tranquilo que yo las voy a cuidar, estas palabras las tengo dándole el ultimo muñeco a le a mis hijas y mi ex mujer, y yo yéndome”.

Por último destacó que su ex esposa “jamás pensó en semejante aberración, ella es una enorme mujer y una gran madre”, manifestó.