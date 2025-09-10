El desgarrador relato de un vecino tras los disparos en una escuela de Mendoza: “Los chicos escaparon...”

En un escenario donde la seguridad escolar vuelve a estar bajo la lupa, un nuevo episodio de violencia genera preocupación en Mendoza.

Una estudiante de tan solo 14 años ingresó armada a una escuela secundaria y disparó dentro del establecimiento, provocando pánico entre estudiantes, docentes y vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, provincia de Mendoza. Según se informó, la adolescente ingresó con un arma de fuego y realizó tres disparos al aire dentro del establecimiento.

Según trascendió, la adolescente habría señalado: “Vengo a buscar a la seño Raquel”, en referencia a una profesora del establecimiento educativo mendocino.

Por otra parte, testigos indicaron que la joven se encerró en el baño con el arma y luego salió apuntando brevemente a algunos de sus compañeros.

La Policía de Mendoza desplegó un operativo en la zona y mantiene el control de la situación, mientras la joven permanece en el interior del edificio. Mantienen el diálogo con la adolescente, que está sola dentro del colegio, para disuadirla.

“Los chicos escaparon hacia el hospital por el shock, otros se fueron corriendo por el viñedo que está frente a la escuela”, relató Carlos, un comerciante de la zona.

“No pude abrir el negocio porque las dos entradas al colegio están valladas y la policía no permite el paso de las personas”, agregó.

El director del hospital público de La Paz, Gustavo Pinto, confirmó que varios estudiantes fueron trasladados para ser atendidos, principalmente por crisis nerviosas. “La mayoría de los chicos fue atendida por nerviosismo y retirada del lugar por sus padres”, aseguró el médico.

El intendente explicó que los padres de la menor están en el lugar intentando contenerla: “No dejan de llorar”. Además, Ubieta, que conoce a la familia porque conviven en una localidad pequeña, confesó: “Estamos todos consternados y sorprendidos”.

También relató que intentó transmitirles tranquilidad: “Lo crucé al papá, lo único que me salió fue decirle que se quedara tranquilo, que va a salir todo bien”.

