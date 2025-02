La noche del miércoles, Jéssica volvió a nacer. Su ex pareja, con quien había estado desde los 15 años y que ya la había atacado en otras oportunidades, irrumpió en su casa en el barrio Gran Neuquén Sur y fue tratada de ahogarla en su pileta de lona.

El ataque fue brutal, pero sus hijos y vecinos lograron salvarla. Cuando llegó la policía, el agresor ya estaba reducido y su auto en llamas, incendiado por quienes no toleraban más su violencia. Ahora, el hombre enfrenta cargos de intento de feminidio y prisión preventiva.

Un ataque premeditado y un salvataje desesperado

Jéssica había denunciado a su ex varias veces. Tenía un botón antipánico y una orden de restricción, pero eso no impidió que el violento entrara a su casa poco antes de la medianoche, tras esperarla con el motor del auto apagado para no ser detectado.

Aprovechando que el portón estaba sin trabajo, irrumpió en la vivienda exigiendo explicaciones sobre su vida privada. Luego de un forcejeo, la tomó del pelo, la arrastró 12 metros y la metió en la pileta, donde trató de sumergirla hasta matarla.

Los hijos de Jéssica intentaron frenar el ataque lanzándole platos y piedras, pero el agresor no cedía. Fue su hijo de 16 años quien logró detenerlo: le partió una botella en la cabeza, permitiendo que su madre escapara.

Justicia vecinal: lo atraparon y aprendieron fuego su auto

Después de soltar a Jéssica, el hombre persiguió al adolescente, quien huyó con su hermanito en brazos hasta la casa de un vecino. En ese momento, los habitantes del barrio intervinieron: lo retuvieron y esperaron a la policía.

Pero la furia no terminó ahí: alguien decidió prender fuego su vehículo, recordando que un año antes había intentado atropellar a Jéssica en contramano.

"Iba a seguir molestando, iba a seguir acercándose a mi casa, iba a seguir queriéndome chocar con el mismo auto", relató la víctima.

El viernes, la fiscal Lucrecia Sola le imputó cargos por intento de homicidio agravado por el vínculo y por feminidio en grado de tentativa.