“Estos son los zapatos que mi hija tenía puestos cuando la vi en la guardia. Estaba tapada con una campera prestada y en el piso había un buzo lleno de barro y mojado que usaron para limpiarla. Ahí fue donde me quedé sin alma”., escribió la madre de la joven abusada sexualmente, el fin de semana pasado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, en la provincia de Santa Cruz.

El descargo, de bronca e indignación, lo realizó a través de las redes sociales sobre el caso que conmueve a la localidad santacruceña.

En su mensaje, apuntó contra el acusado, que actualmente se encuentra en libertad pero con una prohibición de acercamiento: “Abusó de mi hija y tuvo el privilegio de dormir en su cama, en su casa, y de seguir manejando el auto donde hizo lo que no debía. No tengo palabras para explicar lo que siento como mamá. Qué justicia injusta”, afirmó, según publicó El Nuevo Día.

La publicación incluyó fotos del hombre señalado como autor del ataque, lo que generó un fuerte impacto en la comunidad, que se movilizará este martes para reclamar justicia y medidas de protección para la víctima.

EL HECHO

La víctima, de 21 años, había estado durante el sábado en un boliche junto a dos amigos. Al salir del local bailable, se encontraron con un hombre mayor que, sin que lo conocieran, los invitó a su casa.

“Habían salido al boliche y esta persona, que estaba afuera del boliche, los invitó a ir a su casa; ellos no lo conocían, pero fueron”., contó el padre de la joven que denunció el abuso.

Según su testimonio, una vez en la vivienda, el hombre encerró a los jóvenes y luego se llevó a la chica en su vehículo con el pretexto de ir a comprar una bebida.

“Como vieron que el hombre no venía, salieron por la parte de atrás de una ventana y pudieron comunicarse con mi hija; estaba llorando”., agregó.

El hombre, mayor de edad, le arrebató el teléfono a la joven y les advirtió a los demás presentes que no llamaran a la policía, asegurando que él mismo era agente, lo cual resultó ser falso.

“Ella intentaba bajarse del auto, cayó en el barro, él la subió otra vez y pasó lo que pasó. Empezó a abusar de ella”, completó el padre de la menor. Cuando llegaron al hospital, comentó: “La encontramos muy mal, toda embarrada. En shock”.

El padre de la víctima apuntó contra el accionar de la policía, indicando que no se realizaron los protocolos correspondientes en relación con un abuso, y que tampoco se llevó a cabo un allanamiento en la casa del agresor. “No le secuestraron el auto para realizar las pericias correspondientes y tampoco les incautaron los celulares”, explicó.

Horas más tarde, la joven de 21 años solicitó declarar, pero en la comisaría no accedieron a tomarle su declaración.

“En la comisaría dijeron que no le podían tomar la denuncia porque había un certificado que decía que no podía declarar, lo que no es real porque si la víctima quiere declarar tiene el derecho y la policía la obligación de tomarle la denuncia”, sostuvo el padre de la joven.

El hombre destacó que no se realizó el protocolo correspondiente, dando intervención a las áreas responsables en este tipo de denuncias.

Finalmente, la familia tuvo que trasladarse hasta Puerto Santa Cruz para radicar la denuncia. “La única medida que tenemos hasta ahora es la restricción de acercamiento por 10 días; se pasea por Piedra Buena como si nada, mientras mi hija está encerrada sufriendo y nosotros como familia, destrozados”.