La madrugada del pasado domingo 5 de octubre, Comodoro Rivadavia fue nuevamente escenario de un hecho de violencia que conmocionó a la ciudad y puso en evidencia la creciente inseguridad que atraviesa la localidad petrolera.

Un ataque a balazos frente a una estación de servicio en pleno centro dejó como saldo un joven fallecido y un hombre gravemente herido, marcando el décimo homicidio del año y renovando la preocupación de vecinos, autoridades y fuerzas de seguridad sobre la escalada sostenida de crímenes violentos en la ciudad.

UN VIOLENTO ATAQUE A TIROS QUE TERMINÓ CON UNA MUERTE

El hecho ocurrió cerca de la 1:45 de la madrugada en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la intersección con la calle Ducós, muy próximo a la estación de servicio “Rodrigo”, un punto emblemático y de gran movimiento en el centro de Comodoro Rivadavia. Esta ubicación no solo concentra una intensa circulación vehicular sino también un alto tránsito peatonal, lo que volvió especialmente impactante la violencia del episodio.

Fuentes oficiales policiales informaron que, tras recibir el alerta por personas heridas de bala, el personal de la Seccional Primera llegó rápidamente al lugar para realizar un operativo de emergencia. Al arribar, encontraron a dos hombres de 25 y 32 años, respectivamente, ambos con múltiples heridas de arma de fuego. El más joven presentaba un disparo en el rostro, mientras que el hombre mayor tenía una herida en la espalda.

Ariel Nicolás, la víctima fatal de 25 años, era oriundo de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Pese al esfuerzo y la rápida acción del equipo médico del hospital regional, Ariel falleció poco después de su ingreso a raíz de la gravedad de sus lesiones.

La otra víctima, también proveniente de Buenos Aires, se encuentra internada en estado reservado y bajo estricta supervisión médica.

UN DESGARRADOR TESTIMONIO DE AMOR Y PÉRDIDA

En medio del dolor, la pareja de Ariel, Agustina, expresó en sus redes sociales un conmovedor homenaje lleno de amor y tristeza. En sus publicaciones, expresó la profunda desolación que siente tras perder a quien fue “su vida” y compañero en todo, y la incertidumbre que ahora enfrenta sin él.

Entre sus mensajes, Agustina afirmó: “Te amo, bebé, te voy a esperar siempre a que vuelvas de este maldito viaje. Hasta mi último suspiro te voy a amar. Ayúdame a ser fuerte y a enfrentar todo lo que me quede por recorrer de la vida sin vos. Crecimos juntos, tuvimos errores, maduramos juntos y todo lo hicimos juntos. Vos eras mi vida, solo éramos vos y yo y después el mundo, siempre te lo dije. Te necesito, amor”.

También describió a Ariel con un profundo cariño y admiración, destacando que era buena persona, trabajador y sin vicios: “Jamás nadie va a decirme lo que eras, te conocí mejor que nadie, supe todo de vos. Trabajador, buena persona, sin vicios, un pibe de bien que no merecía que le quitaran la vida de esa manera. Mi amor, hoy dejaste mi alma destrozada, mis sueños en un tacho de basura, mis esperanzas de ser mamá”.

El recuerdo colectivo también se hizo presente, cuando Agustina contó cómo Ariel era querido en su barrio, destacando su naturaleza pacífica y servicial: “Esto eras: un pibe sano, sin vicios, con estudios, siempre servicial a todos, sin maldad. Todos te quieren, todo un barrio te recuerda y llora. Sos lo más dulce que existía, sin maldad, mi amor, incapaz de hacerle mal a nadie”.

Finalmente, sus mensajes concluyeron con la esperanza y la fortaleza necesaria para afrontar el futuro sin Ariel: “Te amo, mi flaco, hasta que nos volvamos a ver, mi amor. No hace nada que te fuiste, mi amor y ya te extraño con todas mis fuerzas, no me dejes rendirme en todo esto. Haceme fuerte, mi amor”.

Este asesinato representa el décimo homicidio registrado en Comodoro Rivadavia durante 2025, una cifra que alarma a las autoridades y a la población local. El creciente número de hechos violentos, especialmente los relacionados con armas de fuego, genera un clima de preocupación y temor en los habitantes.