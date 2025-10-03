El trágico accidente vial ocurrido en Puerto Madryn durante la madrugada del domingo 28 de septiembre conmocionó a toda la comunidad. Un bebé de apenas un año y cuatro meses perdió la vida de manera instantánea tras un vuelco provocado por su padre, quien conducía un Renault Kangoo en un estado de ebriedad severo.

Este hecho fatal no solo desató la tristeza y el dolor de familiares y vecinos, sino que también reavivó el pedido de justicia y el debate sobre la responsabilidad en la conducción bajo efectos del alcohol.

EL TRÁGICO ACCIDENTE QUE ENLUTÓ A PUERTO MADRYN

El siniestro tuvo lugar en una rotonda ubicada sobre la avenida del Trabajo, un punto crucial en Puerto Madryn caracterizado por un alto flujo vehicular. El conductor, el padre del menor, seguramente no logró controlar el vehículo debido a su estado de ebriedad, perdiendo el dominio de la Renault Kangoo.

Como consecuencia del vuelco, el pequeño fue violentamente expulsado del interior del vehículo y falleció al quedar aplastado por la estructura del rodado.

Personal policial acudió inmediatamente al lugar del accidente, donde detuvo al hombre y lo trasladó rápidamente a la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la justicia local. Las autoridades confirmaron que el nivel de alcohol en sangre del conductor oscilaba entre 1,9 y 2,0 gramos por litro.

La tragedia también generó momentos de alta tensión en el hospital Andrés Ísola. La madre del bebé, al ser notificada de la fatal noticia, fue contenida por sus familiares para evitar confrontaciones con el detenido.

Según las fuentes policiales, la pareja estaba separada y existía un régimen de comunicación para la custodia del niño. Se indicó que el conductor había retirado al menor el sábado por la tarde, debiendo devolverlo el domingo a las 14 horas, lo que da un contexto adicional al hecho.

El impacto emocional para la familia fue inmenso. La comunidad madrynense se solidarizó y expresó su consternación por la pérdida irreparable del bebé, mientras que vecinos y allegados acompañaron el pedido de justicia que clamaba la familia.

EL DESGARRADOR PEDIDO DE JUSTICIA DE LA MAMÁ DEL BEBÉ FALLECIDO

Bianca Vargas, madre de Elías, el niño fallecido, enfrentó el dolor con valentía y utilizó los medios de comunicación para hacer un llamamiento claro y sentido por justicia. En una entrevista concedida tras presentar una nota formal a la justicia solicitando que se revoque la prisión domiciliaria concedida al padre de su hijo, Bianca se mostró angustiada pero agradecida por el apoyo recibido.

“Solo puedo decir gracias por los mensajes que recibo, de madres, de padres que verdaderamente son padres. Lo único que pido es justicia por mi hijo, que no hizo nada malo. Mi hijo era un bebé inocente y lo único que le tocaba era estar con su papá, fue su segundo sábado con su papá y tenía que volver conmigo el domingo a las 2 de la tarde y no volvió”, expresó entre lágrimas.

Pese al profundo dolor, Bianca solicitó que toda manifestación en reclamo de justicia se realice de manera pacífica, enfatizando que nunca avaló ni avalará la violencia. “Quiero justicia de manera pacífica y que pague lo que tenga que pagar. Esto es pacífico por un menor, por un bebé que a mí desde el día uno me transmitió paz”, afirmó.

Reiteró con firmeza que el padre del niño sabía de su responsabilidad y que su conducta imprudente causó un daño irreversible: “El sabía perfectamente lo que hacía; solo un día tenía que cuidar a su hijo y no es justo que por querer salir nos arruinó a todos”.

PEDIDO DE REVOCACIÓN DE PRISIÓN DOMICILIARIA

El caso tomó visibilidad pública e institucional, y este pasado miércoles en el programa “Activemos” de FM del Viento, el abogado Facundo Bonavita anunció que se presentará como querellante en la causa judicial. Su objetivo es impulsar la investigación y la imputación del delito contra el padre del bebé, además de solicitar la revocación inmediata de la prisión domiciliaria.

Bonavita explicó que, dadas las circunstancias gravísimas del hecho –la muerte de un niño de apenas 1 año y 8 meses a causa de la conducción bajo los efectos del alcohol– la prisión preventiva debe cumplirse en un centro carcelario y no en el domicilio del imputado. Imputaron al hombre que manejaba borracho y mató a su bebé en un trágico vuelco en Chubut

“Nos vamos a presentar en calidad de querellantes para impulsar la investigación y la imputación en contra de esta persona, y como primera medida vamos a pedir una audiencia para que se revoque la prisión domiciliaria que le ha sido concedida y esta persona cumpla con la prisión preventiva dispuesta por la jueza en un centro carcelario”, afirmó.

Enfatizó que dicha solicitud también corresponde a la voluntad y el pedido principal de la familia del bebé, especialmente de su madre, quien atraviesa un profundo dolor en estos momentos. “Estamos ante un hecho extremadamente grave. Mínimamente, la prisión preventiva debe ser efectiva y el imputado sometido a la custodia en un centro carcelario", concluyó Bonavita.

Con información de Jornada y Canal 12, editada y redactada por un periodista de ADNSUR