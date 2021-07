Este domingo, un joven de 26 años falleció tras ser atropellado en Puerto Deseado. Se trataba de Exequiel Loza, quien no resistió y murió a las horas del accidente ocurrido en la madrugada.

Su asesino lo atropelló y se dio a la fuga. Hasta el momento, no hay información de su paradero y sigue prófugo. En las últimas horas se viralizó un particular posteo de una vecina deseadense, que empatizó con el caso y escribió un desgarrador texto.

"Carta para el asesino de Exequiel" así tituló Susana Sandoval carta, y la publicación fue compartida y viralizada por más de 100 personas en Facebook.

LA CARTA AL ASESINO DE EXEQUIEL:

"Sabés, yo no te conozco seguramente, o quizás si porque acá nos conocemos todos, tampoco conocía a Exequiel Loza, ese chico que atropellaste con tu vehículo y lo dejaste tirado a la buena de Dios. Pero quiero que sepas que soy madre, abuela, tía y hermana de alguien, y como tal siento el dolor que causaste", afirmó.

Y manifestó que "No se que te llevó a dejarlo ahí y escapar, quizás la adrenalina del momento, el miedo, tu irresponsabilidad, no se y no soy quien para juzgarte... Lo que si se es que estás a tiempo de remediar en parte el dolor de sus seres queridos y presentarte ante la justicia para exponer tus hechos".

"A cualquiera nos puede pasar, todos los que conducimos un vehículo estamos con un arma que puede ser letal, hoy te tocó a vos, y fue un accidente, porque no creo que lo hayas hecho a propósito, pero lo hiciste, lo dejaste tirado y te fuiste... Pero como te digo, acá nos conocemos todos y la verdad siempre sale a la luz", escribió.

Quiero que lo pienses, que esa desesperación, miedo, que en este momento seguramente estás sintiendo la dejes de lado y des la cara, ayuda a su familia a encontrar un poco de paz.

Lo que digan los demás no importa, importa que tus actos pueden ser revertidos en gran parte y hacer que tu culpa sea un poco mas liviana, seguramente tenés hermanos, primos, hijos y una madre, hacelo por ella, entregate que no tenés idea lo que debe estar sintiendo tu propia madre o que sentirá cuando se entere que fuiste vos el cobarde que le provoco la muerte a un joven que tenia toda la vida por delante, tenia sueños y metas que cumplir...

Que Dios te bendiga y te ilumine para dar este paso responsablemente, que no solo como te dije le dará paz y justicia a la familia de este joven sino que también te la dará a vos con la convicción de que no serás ese fugitivo y a la vez un prisionero de tu propia conciencia..."