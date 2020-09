CALETA OLIVIA - Graciela Gallegos asegura que "hizo de todo" y que ya no puede manejar la situación. Su hijo es protagonista de reiterados actos delictivos y tiene problemas de adicciones. Asegura que ya no puede contenerlo y que no recibe respuestas de los organismos oficiales. El joven cumplirá los 18 años en sólo 3 meses. Sin saber que más hacer, lleva registro de los ilícitos de su hijo y hacegura que "los hago públicos porque quiero ayudarlo".

Graciela asegura que ya no puede contener a su hijo, que sufre problemas de adicciones y sale a delinquir con su grupo de amigos.

Este jueves los vidrios de su camioneta aparecieron rotos, y no tiene dudas de quien fue el autor. "Nos tiene amenazados", remarca la angustiada madre, y cuenta que :"a mi hermano les robó sus herramientas de trabajo y al Club Hípico también le hizo lo mismo".

Por esto, "pido a los vecinos que nos den una ayuda, que no compren estos objetos", remarcó.

Explicó que "de la justicia no tengo ayuda y ya no lo puedo contener más". Graciela asegura que "hizo todo" lo que estaba a su alcance para contener su hijo.

Recordó que fue a todos los juzgados, pero "me dicen que tenemos que esperar" hasta que se pueda recuperar con atención psicológica, pero ella considera que "necesitamos actuar urgente".

"Ya me dijeron que no se lo puede detener, porque no hay más lugar en los reformatorios", menciona, y pide que algún funcionario judicial o de gobierno pueda intervenir en su caso.

Fuente: La Vanguardia Noticias