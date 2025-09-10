El crimen de Jonathan Pablo Prim, el mecánico de 45 años asesinado en Trelew en medio de una confusión fatal, sigue generando conmoción en la ciudad. Su hermana Soraya se expresó con dolor en las últimas horas y dejó un testimonio desgarrador.

“Hoy, en el día de mi cumpleaños, tuve que despedir a mi hermano que mataron los lacras hdp. Pido justicia. Fiscal Rodríguez, sobran las pruebas, deje de dilatar todo. Está el testimonio de quien vio todo, lo presenció. ¡Dejen de tapar a los delincuentes!”, escribió en redes sociales, reclamando además al gobernador Ignacio Torres “un instante de empatía y ayuda”.

La familia de la víctima sostiene que Jonathan fue ejecutado por error, confundido con un joven del barrio Los Pensamientos presuntamente vinculado a un conflicto relacionado con el narcotráfico. “Supuestamente estaban buscando a un pibe de la esquina, vinculado a problemas de droga, que roba y genera conflictos. Mi hermano no tenía nada que ver con eso, era un trabajador honesto, mecánico desde siempre, y fue asesinado por confusión”, había relatado su hermano en diálogo con Canal 12.

El ataque ocurrió el lunes por la tarde sobre la calle Gualjaina al 400, cuando dos individuos que circulaban en una moto blanca se detuvieron frente al taller improvisado donde Jonathan trabajaba a diario. Sin mediar palabra, dispararon a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en su torso, ingresando por la axila derecha y provocándole heridas de extrema gravedad.

En ese momento, la víctima estaba acompañado por sus hijos, quienes presenciaron la brutal escena. Fue uno de ellos quien lo trasladó de urgencia en una camioneta particular hasta el hospital. “Cuando llegamos ya había fallecido”, contó entre lágrimas.

El hecho generó indignación en la comunidad. Soraya Prim insistió en que no se proteja a los responsables. “Dejen de ponerles seguridad en la puerta protegiendo a esas mugres. Asesinos, delincuentes, narcos”, denunció, apuntando tanto contra la Justicia como contra las autoridades políticas.

La Policía Científica y la División de Investigaciones trabajaron en la escena del crimen y secuestraron una vaina servida calibre 380, un hisopo con manchas de sangre, una pieza metálica y el celular de la víctima, pruebas que serán analizadas para avanzar en la causa. Sin embargo, para la familia el proceso judicial se está demorando sin justificación.

El velorio de Jonathan se realizó este miércoles, justamente el mismo día en que su hermana cumplía años. “No voy a parar hasta llegar a las últimas consecuencias y que no quede impune”, expresó Soraya.