Aldana Botha, hija de Juana Morales, se encuentra desaparecida junto a su pareja, Pedro Krever, tras salir de viaje de Comodoro Rivadavia a Camarones. A 12 días del inicio del viaje, aún no hay rastro alguno de qué les pasó ni dónde se encuentran. La camioneta fue hallada sin llave, con sus pertenencias adentro, lo que genera aún más incertidumbre.

Los rastrillajes continúan en la zona por tierra, aire y mar, pero sin rastro alguno de ellos. Un último dato que investigan por estas horas los investigadores gira en torno a una llamada anónima que daría cuenta de que la pareja fue víctima de un intento de robo.

Este jueves, a pocos días de cumplirse dos semanas de la búsqueda, Aldana Botha decidió realizar un pedido desesperado a través de sus redes a la comunidad en general.

“Me dirijo a ustedes con el corazón en la mano, impulsada por la desesperación ante la desaparición de mi mamá, Juana Morales. Ella fue vista por última vez el jueves 9 de octubre cuando estuvimos compartiendo un momento en mi casa y, desde entonces, no hay rastro de su paradero”, comenzó explicando.

Y, a continuación, manifestó que la cantidad de días sin novedades mantiene a la familia “en profunda angustia”. Y continuó: “A pesar de los esfuerzos de la familia y de las autoridades, el tiempo avanza y la falta de pistas claras nos consume. Hacemos un llamado desesperado a la solidaridad de todos los vecinos. Sabemos que en cada rincón de nuestra ciudad hay ojos y oídos que pueden aportar información valiosa. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser la pieza que falta en este doloroso rompecabezas”, solicitó.

“Mi mamá es una persona amable, de buen carácter y buen corazón, alguien que ama a sus nietos y a todos los suyos. Para quienes la conocemos, su ausencia es una herida abierta que solo se cerrará con su regreso”.

Finalmente, la hija de la mujer desaparecida manifestó: “No podemos ni queremos acostumbrarnos a que las personas se esfumen sin dejar rastro... esto no puede quedar así. Pedimos a quien tenga alguna información que por favor se comunique de inmediato a la comisaría de la zona o a Búsqueda de Personas 297-4082600”.

UNA DENUNCIA ANÓNIMA

La investigación por la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados buscados desde hace 11 días en Comodoro, sumó en las últimas horas un dato inquietante: una denuncia anónima realizada al 134 afirmó que la pareja habría sido víctima de un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas.

Según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, en diálogo con ADNSUR, el dato fue aportado por una persona que también sufrió un intento de robo en ese lugar, pero logró escapar.

“Tenemos que verificar todas las versiones. La denuncia habla de gente armada intentando robarle a los transeúntes ahí. Incluso el denunciante dice que él también fue víctima de un intento de despojo armado”, agregó el funcionario.

Iturrioz confirmó que se están investigando en paralelo dos hipótesis centrales, “la de la pérdida accidental y la del homicidio”. También se refirió a la posibilidad de que hayan caído en un sumidero: “Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todas formas, estamos intentando conseguir drones que permiten medir hasta 10 metros de profundidad”.

El ministro alertó también sobre la presencia de pumas en la zona. “Hoy encontramos un puma y hubo que, obviamente, dispararle para ahuyentarlo, pero también encontramos guanacos muertos por acción de los pumas a diario. Es una zona realmente complicada”, agregó finalmente.