El desesperado llamado de un músico de Comodoro: “Me robaron mi sustento y no puedo reponerlo”

La inseguridad volvió a golpear en Comodoro Rivadavia, esta vez afectando directamente a un trabajador de la cultura local. Nicolás Digorado, un reconocido músico de la ciudad, integrante de Sur Orquesta, entre otras formaciones, vivió esta semana uno de los peores momentos de su carrera al descubrir que delincuentes rompieron una de las ventanillas de su vehículo y se llevaron lo más valioso que tenía en su interior: sus dos trombones profesionales. El hecho no solo representa una pérdida material significativa, sino que lo despoja de sus principales herramientas de trabajo y sustento diario.

El robo se produjo cuando el vehículo del músico se encontraba estacionado. Los delincuentes rompieron el cristal para acceder al interior y llevarse los instrumentos.

El valor de una herramienta de trabajo

Por medio de sus redes sociales, el músico expresó con profunda tristeza y preocupación el impacto de esta pérdida. “Estos trombones no son solo instrumentos, son años de dedicación y mi sustento”, relató Nicolás. Sus palabras reflejan la impotencia de quien ve truncado el esfuerzo de toda una vida en un abrir y cerrar de ojos.

La situación se agrava por el contexto económico actual del país. La reposición de instrumentos musicales de nivel profesional implica una inversión muy elevada, generalmente cotizada en dólares, lo que la vuelve prácticamente inaccesible para la mayoría de los trabajadores. “Con la situación económica no puedo reemplazarlos”, confesó el músico, exponiendo una realidad que afecta a miles de artistas y profesionales que dependen de equipos costosos para ejercer su oficio.

Un llamado a la solidaridad de la comunidad

Frente a este escenario desolador, Nicolás decidió hacer público su caso y apelar a la solidaridad de todos los comodorenses. Sabe que, en muchas ocasiones, la colaboración de los vecinos y la viralización en redes sociales son herramientas más efectivas que las propias investigaciones formales para recuperar objetos de valor específico, que los delincuentes a menudo intentan vender rápidamente en el mercado ilegal.

El músico solicita a la comunidad que esté atenta a posibles ofertas de trombones en sitios de compra-venta online, ferias o a través de contactos no verificados.

Cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre el paradero de los instrumentos, o que haya visto algún movimiento sospechoso, puede comunicarse de manera anónima y segura al número de teléfono 2974-927056 .