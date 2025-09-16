El pasado jueves 11 de septiembre se conoció la trágica muerte de Alejandro Ainsworth, el turista argentino que viajó a Río de Janeiro para pasar unos días de descanso.

Tenía 54 años, era gerente administrativo de una red de laboratorios en Buenos Aires y había viajado solo a la ciudad carioca. Cuatro días después de su desaparición, fue hallado sin vida en la zona oeste de Río.

Si bien su cuerpo no presentaba signos de violencia, desde el comienzo la investigación apuntó a una peligrosa modalidad delictiva conocida como “Boa noite, Cinderela”, en la que se suministran drogas a las víctimas para robarles.

Con el correr de los días, el caso avanzó y en las últimas horas hubo un giro clave. La policía de Brasil detuvo en San Pablo a Vítor dos Santos Oliveira, identificado como sospechoso. Su nombre surgió tras el análisis de cámaras de seguridad y registros de transacciones bancarias realizadas con las tarjetas de Ainsworth después de su muerte.

La investigación continúa, mientras la familia exige justicia y las autoridades intentan reconstruir las últimas horas del argentino en Brasil. Las hipótesis están abiertas y el caso no deja de sumar elementos inquietantes.

LAS ÚLTIMAS HORAS DE ALEJANDRO: CÁMARAS, SALIDAS NOCTURNAS Y PISTAS CLAVE

Una cámara de seguridad de un boliche en Copacabana captó a Alejandro saliendo del lugar alrededor de la 1:45 de la madrugada del 8 de septiembre, acompañado por Vítor dos Santos Oliveira. Ese mismo día, a las 9:45, el sospechoso fue filmado nuevamente en una estación de servicio utilizando una tarjeta de crédito de la víctima.

Además, tras la desaparición de Ainsworth, su familia denunció movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias:

Extracción de US$ 3.500

Solicitud de un préstamo por 4.000.000 de pesos

Cambios de contraseña y compras en diversos comercios: una estación de servicio ("Posto Recreio"), el supermercado “Prezunic” y un local llamado “Ayrton Senna”, ubicado en una favela.

También se identificaron dos personas que recibieron transferencias en dólares desde la cuenta del argentino: Pablo Henrique de Olivera y Maxsuel Barboza Domic.

UNA FOTO SOSPECHOSA Y UN CELULAR QUE SIGUIÓ ACTIVO

Una imagen subida a Google Fotos el lunes 9 de septiembre mostró un auto en un pastizal. Ese mismo día, el celular de Alejandro continuó emitiendo señal hasta la noche, momento a partir del cual no volvió a ser detectado.

El cuerpo de Alejandro Mario Ainsworth fue trasladado al Instituto Médico Legal de Río de Janeiro, donde se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos para determinar la causa exacta de su muerte.

El principal sospechoso permanece detenido y la familia continúa a la espera de respuestas concretas. La División de Homicidios busca nuevas imágenes, pistas digitales y movimientos financieros que permitan reconstruir las últimas horas del turista argentino.

QUIÉN ERA ALEJANDRO AINSWORTH

Alejandro, conocido como “Alex” por sus allegados, tenía 54 años. Había nacido en Campana, vivió en Sáenz Peña (Tres de Febrero) y su último domicilio estaba en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto Universitario de la Fundación ISALUD. Se desempeñaba como gerente administrativo en un laboratorio, donde coordinaba facturación, recursos humanos y control financiero.

También trabajaba como cotizador comercial, fue técnico en electrocardiogramas y daba clases particulares desde hacía más de dos décadas.

En sus redes sociales solía compartir imágenes de viajes, cenas con sus hijos y momentos con amigos. Su muerte genera un profundo dolor y muchas preguntas aún sin respuestas.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR