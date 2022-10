Una mujer, víctima de violencia de género, se presentó en los tribunales de Trelew para pedir que la Justicia no tenga ninguna contemplación con su ex pareja y que sea sometido a juicio. La defensa del imputado había pedido el beneficio de la probation.

Tras escuchar el desgarrador testimonio de la denunciante, la jueza del caso, Ivana González, rechazó la medida sustitutiva y elevó la causa a juicio.

La mujer, cuya identidad es reservada, explicó ante la magistrada los motivos por los que considera que su ex pareja debe ser juzgada con todo el peso de la ley.

Planteó que no es solo un caso particular de violencia de género que la afecta a ella, sino que es un problema que comprende a toda la sociedad y debe ser desterrado.

"Yo no puedo volver mi vida a foja cero, siento que cambié un montón, que tengo las herramientas y las posibilidades para superarme y, así y todo, mi vida personal quedó en stand by en muchos aspectos”, reveló la mujer.

MIRAR PARA OTRO LADO

La víctima, conmovida, admitió incluso que ella pensó que su ex pareja iba a cambiar pero nada de esto ocurrió. Consideró que muchas mujeres podrían evitar todo tipo de maltratos si la Justicia actuara a tiempo.

“Durante muchos años minimicé muchas cosas pensando que así una sigue adelante y no se puede seguir. Necesito que quede plasmado que lo que viví pasó, lo vió mucha gente y no es solamente mi opinión personal", dijo la víctima.

Por último, ella reconoció que ya le dio a su ex pareja todas las posibilidades para que cambiase y evitar el juicio pero nada de esto ayudó, sino que las cosas se pusieron cada vez peor.

“Me acostumbré a no contar las cosas, a ocultarlas, a hacer de cuenta que no pasa nada y uno no sigue adelante así, la verdad que no", concluyó.