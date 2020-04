COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- El pasado miércoles, una joven fue violentada por un hombre en un intento de robo. El mismo ocurrió sobre las 18 horas, cuando las adolescente caminaba por la avenida Jukic del barrio Don Bosco.

En su cuenta de Facebook, la víctima contó los detalles de la situación: “Venia un pibe, me tapó la boca, me tiró al piso y me pegó queriéndome robar el celular y la cartera. Por suerte no me pudo robar nada porque agarre mis cosas con toda mi fuerza”, expresó.

A pesar de resistirse, no pudo evitar la golpiza propinada por su agresor. “Me pegó una piña en la cara, en la panza y me arrastró por toda la calle. Me arrancó un montón de pelo y de tanto que grité salieron unos vecinos y lo corrieron con un fierro; pero según dicen, no lo pudieron agarrar”.

La chica mencionó que se encontraba "golpeada, dolorida y muy asustada. No podía parar de llorar. Viví el momento más feo de mi vida, tengan cuidado y no salgan a la calle solas. Esto fue en Kilómetro 8”, publicó en sus redes sociales.

La joven radicó la respectiva denuncia ante la policía y aseguró que “por suerte no me llegó a robar nada, pero el momento fue horrible, muy desesperante, muy feo. La idea es que en lo posible ninguna chica salga sola porque está muy peligroso”, en diálogo con el medio Con Sello Patagónico.