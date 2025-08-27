El caso de la docente sanrafaelina Rocío Maricel Collado, hallada asesinada de forma violenta dentro de su vehículo este pasado martes por la tarde, generó una profunda conmoción en Mendoza, especialmente en la ciudad de San Rafael y en el ámbito educativo al que pertenecía.

El femicidio, conmovió a familiares, amigos, colegas y estudiantes, despertando un clamor generalizado demandando justicia por la joven maestra y repudio hacia el presunto asesino, su novio.

Rocío Collado era una figura reconocida y valorada en la comunidad educativa de San Rafael. Era profesora en la Escuela de Básica y Media (Ebyma), lugar que la vio crecer como docente y donde también forjó vínculos estrechos con alumnos y colegas. Sus exalumnos y compañeros de trabajo la describen como una persona dedicada, generosa y llena de sueños y proyectos.

El homicidio truncó brutalmente una vida llena de ilusiones. La comunidad educativa expresó un profundo dolor y un gran vacío que difícilmente se podrá cerrar, además de compartir un sentido duelo colectivo por su partida.

LA CRONOLOGÍA DE UN HECHO TRÁGICO EN MENDOZA

La tragedia comenzó cuando Rocío salió de su domicilio a bordo de una utilitaria Fiat Fiorino, vehículo que fue utilizado habitualmente por ella. Al no regresar ni responder a las llamadas telefónicas de su familia, un fuerte estado de alerta se instaló en su entorno más cercano. La búsqueda se inició rápidamente con la colaboración de vecinos y allegados.

Un llamado al 911 marcó un giro en la investigación. Yamil Jesús Yunes, novio de Rocío, fue encontrado por efectivos policiales en un estado de evidente alteración psicótica, con conductas fuera de control presuntamente asociadas al consumo de drogas.

La policía indicó que Yunes respondía con frases incoherentes cuando se le consultaba por el paradero de la docente. Ante esta situación, el fiscal interviniente ordenó su aprehensión y el traslado inmediato al área de Salud Mental del hospital Schestakow, donde permanece bajo custodia policial.

Horas más tarde, un vecino llamó al servicio de emergencias para reportar el avistamiento de una camioneta abandonada en la calle Bernardino Izuel, cuyas características coincidían con las del vehículo de Collado. Al llegar al lugar, la Policía hizo el hallazgo macabro: el cuerpo sin vida de Rocío se encontraba en el interior de la camioneta, presentando múltiples heridas de arma blanca y una herida profunda en el cuello, que habría sido letal.

La investigación preliminar apunta a que Yamil Jesús Yunes habría sido responsable del crimen. Las heridas en el cuerpo de Rocío sugieren que el femicidio fue cometido con extrema violencia y brutalidad, incluyendo la presunta decapitación, lo que refleja un grado escalofriante de agresión y saña.

Por otro lado, se encuentra en proceso determinar si el asesinato ocurrió en la misma residencia de la pareja, ubicada en la calle Francia, desde donde desapareció la víctima junto con su automóvil, o si fue cometido en otro lugar para posteriormente trasladar el cuerpo a la camioneta abandonada.

EL ESCALOFRIANTE MENSAJE DEL AMIGO DEL PRESUNTO FEMICIDA

Las redes sociales estallaron con expresiones de dolor intenso y brotes de indignación entre quienes conocían a Rocío o, simplemente, repudiaban un hecho tan aberrante. Amigos cercanos, exalumnos y colegas compartieron mensajes conmovedores, con llamados a no olvidar a la víctima y exigir que se haga justicia.

Un amigo del presunto feminicida expresó en Facebook: “Quiero que alguien me diga que esto es mentira, que Rocío está bien y vos no te mandaste semejante cagada Yamil. No lo puedo creer loco. ¡Que en paz descanses Rocío!”.

Por su parte, compañeros de trabajo y alumnos publicaron un manifiesto colectivo: "Hoy no es un día más... es un día en que querés olvidar lo sucedido. Quisiera que todo haya sido un mal sueño, pero lamentablemente es real, una basura, una lacra como lo es Yamil Yunes le arrebató la vida de la manera más cruel a Rocío M. Collado, exalumna y profesora de la Ebyma. Le arrebató sus sueños, sus proyectos, su sonrisa, todo. Nosotros sus compañeros de trabajo, sus alumnos pedimos y exigimos justicia. No existen palabras para expresar el dolor, la indignación por este aberrante hecho. Es una tragedia que no olvidaremos. Dios te dé paz, Rocío, y consuelo a tu familia, amigos, compañeros y alumnos. JUSTICIA POR ROCÍO M. COLLADO".

Por ahora, Yamil Jesús Yunes está detenido y bajo observación psiquiátrica en el hospital Schestakow. La Justicia trabaja en el expediente para esclarecer los detalles del crimen, tomar declaración a testigos, concluir con las pericias técnicas y sumar pruebas que permitan avanzar con la acusación formal.

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR