Hace tres meses José Crettó desapareció en la localidad chubutense de El Maitén, hasta donde se había mudado para comenzar una relación con una mujer de 38 años. La investigación en medio de la búsqueda de su paradero, determinó que al joven - que en ese entonces tenía 18 años - lo secuestraron y lo mataron.

Los acusados fueron Daniel Napal, exesposo de la actual pareja del José - y Carlos Peinepil , a quién le habrían pagado para cometer el crimen, ya que a José “le metieron dos tiros en la cabeza y le cortaron el cuello” según trascendió a través de una escucha.

Su padre, Sergio Crettón, relató que el joven comenzó la relación con M.G a través de las redes sociales. “Ellos se conocieron por Facebook. Y ella venía a verlo. La verdad es que no sé dónde se encontraban. Pero vivía llamándolo todo el tiempo. Hasta que lo convenció de ir a El Maitén. Incluso lo hizo hablar con su ex pareja para blanquear esta nueva relación", contó a Clarín.

“Después en Maitén no lo llevó a vivir con ella. Mi hijo fue a un departamento de un ambiente. Ella vivía en otro lado. Y cerca, Napal”, sostuvo tras señalar que “es todo muy oscuro, pero alguien más está involucrado en esto y calla”.

El primer sospechoso detenido por la desaparición y muerte del joven fue la ex pareja de la mujer. Le había dicho: “Si te veo con otro, lo mato”. Y lo mató. Así se desprende de un mensaje de audio de su cómplice. En él le dice a un amigo: “No puedo dormir. Le pegamos dos tiros en la cabeza y después le cortamos el cuello”.

Por estos días, los dos acusados siguen con prisión preventiva a la espera del inicio del juicio. Mientras tanto, la familia espera que en algún momento confiesen donde ocultaron el cuerpo de José.

“Ellos creen que al no aparecer el cuerpo, si es que es verdad que lo mataron a mi hijo, no los van a poder condenar. Pero la fiscal dijo que hay antecedentes y que las escuchas son concluyentes. Estamos llenos de angustia. No sé si a José lo mataron, pero no está el cuerpo. Les pido que la Justicia actúe. No puedo más. Quiero saber dónde está mi hijo”, afirmó.