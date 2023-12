Luego de conocerse el aberrante caso del perro que fue quemado vivo en barrio Los Bretes, el fiscal Juan Carlos Caperochipi recordó este martes que la ley que penaliza el delito de maltrato y crueldad animal está vigente y se hace cumplir en la ciudad, más allá que demanda una actualización para agravar las penas, que prevén hasta 1 año de prisión. Ya hay 3 casos próximos a ir a juicio.

“La ley 14.346 que penalizan los dos hechos, de maltrato y crueldad animal. Siempre lo digo, es una ley de antigua data, del año 1954 y más allá de que necesite una actualización, que dependerá del Congreso de la Nación, tanto la policía como los fiscales y los ciudadanos en general tienen la obligación de involucrarse al tomar conocimiento de estos casos”, detalló Caperochipi.

Sobre el hecho conocido en las últimas horas, de extrema crueldad, el fiscal aclaró que no le ha tocado la investigación, pero confirmó que está interviniendo personal policial a partir de la denuncia realizada “y ya se iniciaron las actuaciones judiciales respectivas. Dicho en términos coloquiales, no hay que bajarle el precio, son delitos y son delitos graves, más allá de la pena que tengan prevista por ley”, insistió el fiscal, al recordar que la pena mínima es de 15 días y la máxima de un año de prisión.

“Este caso refleja un rasgo terrible de nuestra sociedad, o de algunos de sus integrantes -reconoció, en diálogo con Actualidad 2.0-, pero además activa la necesidad de que los casos sean investigados. Tenemos la obligación de investigar y de hacer todo lo posible, esto va más allá de la viabilidad probatoria que tenga una causa. No se deben desechar los casos porque la prueba sea inexistente, o porque no haya cámaras, o porque no haya testigos. Se deben investigar porque reflejan un extremo muy duro de personas dentro de la sociedad”.

En igual sentido, recordó que quienes incurren en hechos de maltrato y crueldad animal también tienen vinculación directa con la posibilidad de agredir también a personas, “hay información científica que refleja está probado por estadísticas. Quienes generan este tipo de delitos contra los animales suelen también involucrarse en hechos, por ejemplo, de violencia contra las personas”.

EL PROTOCOLO PARA ACTUAR A PARTIR DEL CASO DE LA PERRITA ‘BARBIE’

Caperochipi opinó que un cambio en la normativa debería apuntar no sólo a elevar las penas para casos de extrema crueldad como el ocurrido en barrio Los Bretes, sino también para diferenciar los hechos de maltrato de los de crueldad.

“Se debe hacer una ley moderna y operativa, ya hubo algunos proyectos que no han avanzado, pero por el momento es el único instrumento que tenemos y debemos utilizarla, más allá de los montos de pena que pueden parecer insuficientes”, evaluó.

En ese marco, recordó que la sociedad también debe actuar para denunciar cuando es testigo de un hecho de maltrato, ya que la policía está obligada a recibir las denuncias.

“El caso del asesinato de la perrita Barbie nos obligó, a todos los que trabajamos en los organismos policiales o judiciales, a tener una reacción, que tiene que ver con protocolizar algunas tareas; hay algunos protocolos que maneja la policía, que han sido elaborados precisamente para que no se deje de recepcionar la denuncia de un vecino y para que éste no se sienta este desalentado si fue a una comisaría y que no le toman la denuncia, o que o que se la tomen como como una infracción contravencional”.

A partir de aquella situación, ha habido avances “porque la policía ha comenzado afortunadamente a aplicar este protocolo, a dar lugar a la denuncia que formulan los vecinos y también por la tarea educativa, porque la gente ha comenzado a involucrarse en ese sentido, a efectuar las denuncias y colaborar con su testimonio, o a aportar los registros fílmicos. La base de investigación de estos delitos es la misma que cualquier delito, como si fuera un homicidio de una persona o un robo. Hemos avanzado mucho”.

Tanto los casos de ‘Barbie’ como de los perros ‘Duque’ y ‘Canela’ se encuentran en etapa de investigación preparatoria, por lo que “se resolverá en algunos meses si van o no a juicio o si tienen alguna medida alternativa, lo que dependerá de si hay prueba suficiente o no para incriminar a las personas que están sospechadas. Pero el avance ha sido precisamente poder llevar ante un juez estos hechos, porque generalmente eso no ocurría”.