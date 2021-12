El juez Gustavo Toquier, titular del Juzgado Civil y Comercial número 1 de Comodoro Rivadavia fue declarado penalmente responsable del delito de “prevaricato”, en una causa que se originó en su decisión de tramitar el concurso preventivo de la firma Oil Combustibles, de Cristóbal López, cuando en realidad debía tramitarse en un Juzgado de Capital Federal. Ahora el Consejo de la Magistratura deberá resolver su situación hasta tanto quede firme la condena.

Enrique Maglione, presidente del Consejo de la Magistratura, confirmó - en diálogo con el programa ‘Sin Hilo’ que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR - que el 9 de diciembre será la última sesión ordinaria previo al recambio de autoridades.

"Vamos a abordar algunas cuestiones administrativas como los sorteos de la admisibilidad de denuncias que ingresaron en el último mes, llamados a concurso de cargos que están vacantes, evaluaciones pendientes y otras cuestiones administrativas menores”.

En este marco, confirmó que se tratará el "expediente que tiene que ver con el ‘jury de enjuiciamiento’ del magistrado Gustavo Toquier que es juez en Comodoro Rivadavia. Fue condenado en primera y segunda instancia. Si bien su condena no está firme porque recurrió al Superior Tribunal de Justicia”,

Maglione indicó que se les dio intervención porque a partir la modificación de la ley 580 - que es la ley del ‘Tribunal de Enjuiciamiento’ - se "establece que el Consejo de la Magistratura tiene la facultad de suspender o no la actividad de este juez", dijo.

Y agregó que si bien "fue condenado y su condena fue ratificada, aún sigue en funciones porque sigue trabajando y sigue dictando sentencias”, observó. “No sé por qué no se tomaron otras medidas. Pero la ley dice que el Consejo de la Magistratura debe resolver, suspender en una sesión ordinaria. Vamos a tratar este tema el 9 de diciembre para ver si se suspende o no a este magistrado. Se debe votar si se lo aparta o no del cargo hasta que la condena quede firme o quede revocada”, adelantó.

Finalmente, Maglione recordó que el Consejo de la Magistratura está a la cabeza de llevar adelante el ‘Tribunal de Enjuiciamiento’. "Antes lo hacía el Procurador general de la provincia pero -con la modificación de la ley- ahora son los 3 miembros del Consejo de la Magistratura (que son sorteados) quienes van a oficiar como ‘órgano acusador’ dentro del Tribunal de Enjuiciamiento”, completó Enrique Maglione (presidente del Consejo de la Magistratura)