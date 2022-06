El Consejo de la Magistratura resolvió sumariar a la jueza Mariel Suárez y pidió suspenderla del cargo

En la sesión que este miércoles desarrolló en Trelew el Consejo de la Magistratura, el pleno resolvió abrir un sumario contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez para evaluar el pedido para que sea destituida de su cargo, ante la acusación de posible comisión de los cargos de mal desempeño de sus funciones, violación de la imparcialidad, incumplimiento de la excusación, violación de la ley de Ética Pública, y del deber de impartir justicia en las audiencias fijadas por la Oficina Judicial.

También se solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento que Mariel Suárez sea suspendida en el cargo para asegurar los intereses institucionales involucrados y preservando la credibilidad en el sistema judicial.

En el sumario que evaluará las denuncias contra Suárez ,se resolverá si su caso es sometido a un jury de enjuiciamiento, si es archivado o si es pasible de algún tipo de sanción administrativa.

La trágica historia de Ramón Santos, el policía asesinado que le puso nombre al puesto que separa a Chubut y Santa Cruz

La conclusión de la comisión de admisibilidad fue a causa de una serie de denuncias contra la jueza, por sus visitas a la cárcel al preso Cristian Bustos -en las que se la acusa de haber mantenido una relación cercana e indecorosa para un jueza- y por no haber realizado la audiencia para imputar a un hombre que fue capturado un fraganti robando cables en Comodoro Rivadavia.

La votación de los 14 consejeros fue unánime y ahora deberá resolver el Tribunal de Enjuiciamiento si la jueza continúa en funciones hasta que se haga el juicio.

Radares Móviles: este miércoles comienzan a funcionar en diferentes puntos de Chubut

El escándalo surgió a fines del 2021 luego de que se filtrarán las imágenes del encuentro entre la magistrada comodorense y el preso dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Por la cercanía entre ambos, se habló de una relación casi afectuosa y la noticia incluso llegó hasta medios nacionales. Suárez desmintió una relación sentimental con el preso y aseguró que lo visitaba para escribir un libro sobre él.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó que la jueza se reunió en dos oportunidades con el "preso de alta peligrosidad" los días 29 y 30 de diciembre del año pasado. Y además estableció - tras el desarrollo de una investigación, que la jueza tuvo una conducta "deslucida y desajustada al cargo" .

Circunvalación: “En dos semanas estará listo el proyecto ejecutivo para el camino petrolero”

Luego de que se filtrarán las imágenes de la jueza con "Mai" Bustos, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque también pidió su destitución del cargo.

La asesoría letrada planteó el mal desempeño de la magistrada a partir de su propio reconocimiento del interés para publicar un libro con la historia de Cristian Bustos, con un posible fin lucrativo, lo que es cuestionado porque buscó esa finalidad mientras estaba involucrada en el proceso de su juzgamiento.

También el senador nacional, Ignacio Torres, presentó una denuncia por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de Chubut, al sostener que la magistrada tuvo "conductas inapropiadas" con un preso condenado por homicidio.

Un perro siguió a su dueña, se subió a un colectivo con destino a Comodoro y no lo encuentran

“El maltrato y desconsideración de la jueza Suárez hacia las víctimas no amerita otro calificativo que el de mal desempeño y da lugar a su remoción pues ha demostrado que no está en condiciones de impartir justicia con apego a la Constitución, los tratados internacionales y la legislación procesal y de ética en la función pública”, aseguró el legislador sobre las condenas contra Mai por la muerte de su propio hijo y del asesinato de un policía.

Pero sumado a estos pedidos por lo sucedido con el condenado por homicidio, la jueza comodorense también fue denunciada en marzo pasado por mal desempeño por un robo de cables.

La corte provincial denunció que no ordenó la audiencia de apertura de investigación en los tiempos legales contra un hombre capturado in fraganti mientras robaba cables en Rada Tilly, lo que generó que no pueda ser imputado y quede exento de todo proceso judicial.