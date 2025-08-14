El Consejo de la Magistratura de Chubut abrirá un sumario contra el juez Claudio Petris, ex presidente de la Asociación de Magistrados, luego de que la Comisión de Admisibilidad confirmara la denuncia realizada por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner.

La comisión designada para analizar el caso consideró que la denuncia de Meiszner “refiere la gravedad institucional de tener un juez denunciado por distintos hechos que configurarían, según su criterio, delitos contra bienes jurídicos diversos”, según informó Radio 3 Cadena Patagónica.

Además, agregaron que la acusación contra el magistrado de 64 años “expuso presuntas irregularidades, incluyendo ocultamiento de bienes, inscripción de propiedades a nombre de familiares, uso de documentación ajena para registrar automóviles de alta gama, y vínculos con causas judiciales que podrían haber generado conflictos de intereses o contraprestaciones indebidas”.

Entre los hechos se investigarán, se encuentran la presunta posesión de "al menos ocho inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, terrenos en la ciudad de Esquel, vehículos de lujo y embarcaciones no declaradas formalmente”.

También se busca determinar si utilizó la identidad de una persona que no tendría capacidad económica para registrar un auto marca Mini Cooper a su nombre. Ese coche, asegura la acusación, habría pertenecido a un exfutbolista vinculado a causas resueltas por el propio magistrado en ejercicio de sus funciones.

La denuncia se inició a partir de una investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, luego de una publicación realizada por el medio Chubut Online.

¿Quién es Claudio Petris?

Claudio Alejandro Petris tiene 64 años, es oriundo de Capital Federal y se radicó en Chubut hace algunos años. En 2001 comenzó a ejercer en la Cámara de Apelaciones de Trelew y actualmente es juez de Cámara en Esquel.

Además, se desempeñó como presidente de la asociación que representa a los jueces, fiscales y defensores públicos de la provincia. Renunció a ese cargo en junio, luego de que se difundieran denuncias en su contra.

La decisión fue comunicada formalmente a través de una nota en la que el juez atribuyó su salida a una "campaña de desprestigio" motivada por su participación institucional en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el plebiscito impulsado por el Gobierno provincial para la eliminación de los fueros.

En su renuncia, Petris hizo referencia a la difusión en redes sociales y medios de prensa de denuncias anónimas en su contra, que lo vinculan con supuestos casos de corrupción, abuso de poder y conductas inapropiadas dentro del ámbito judicial. El magistrado negó las acusaciones y sostuvo que los hechos son "inexistentes".

La renuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión institucional, luego de que el gobernador Ignacio Torres acusara públicamente a Petris de intentar frenar la convocatoria al plebiscito provincial. Esta situación se sumó al malestar previo entre sectores del Poder Judicial y el Ejecutivo por decisiones salariales del Superior Tribunal de Justicia, cuestionadas por la Asociación que Petris encabezaba.