En su sesión realizada en Esquel durante la última semana de agosto, el Consejo de la Magistratura del Chubut resolvió una serie de temas centrales para el funcionamiento del Poder Judicial.

Por un lado, se avanzó en la cobertura de siete cargos -un defensor y seis jueces de paz-, mientras que también se resolvió desestimar ocho denuncias presentadas contra magistrados y funcionarios judiciales.

Denuncias desestimadas

El pleno rechazó las denuncias numeradas como 10, 12 y 13/25. La primera había sido presentada por Luis Iván Benavídez contra la jueza de Familia N°1 de Puerto Madryn, María Fernanda Palma. La segunda, por Marcelo Guevara contra el juez de Ejecución N°2 de Comodoro Rivadavia, Eduardo Oscar Rolinho. La tercera fue interpuesta por Juan José Soto Vargas contra los jueces de Familia Juliana Paredes, Ivana Wolanski y Daniel Manse.

Oficializaron las candidaturas para consejeros populares del Consejo de la Magistratura

También quedaron desestimadas las denuncias 15, 16 y 17/25. Una había sido realizada por Simón Rossier contra el fiscal general de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal; otra por Mabel Albanesi contra la asesora de Familia de Puerto Madryn, Rosa Isabel Martínez; y la tercera por Gastón Bordier contra el juez penal de Trelew, Marcos Nápoli.

Finalmente, se cerraron las causas 18 y 19/25: una de Héctor Rolando Caffa contra la jueza de Paz de El Maitén, Inés Wilma Peña, y otra de Marisol Alicia García contra la jueza de Familia N°1 de Puerto Madryn, Delma Viani.

Concursos y designaciones

En paralelo, el Consejo avanzó en la selección de candidatos para distintos cargos judiciales. Entre ellos se designó a María Mercedes Rocca como nueva defensora civil de Puerto Madryn.

Además, fueron seleccionados:

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Ana Laura Sotelo como jueza de Paz titular de Esquel.

como jueza de Paz titular de Esquel. Sabrina Elena Hutnik como jueza de Paz segunda suplente de Río Mayo.

como jueza de Paz segunda suplente de Río Mayo. Leonardo Daniel Monje Oyarzún como juez de Paz primer suplente en Esquel.

como juez de Paz primer suplente en Esquel. Carlos Enrique Borchardt como juez de Paz primer suplente de Lago Puelo.

como juez de Paz primer suplente de Lago Puelo. Manuel Alejandro González como juez de Paz primer suplente de Trevelin.

como juez de Paz primer suplente de Trevelin. Nabila Nahir Urra Camarda como jueza de Paz primer suplente de Gobernador Costa.

En contraste, quedaron desiertos los concursos para cubrir las suplencias en Lago Puelo (segundo suplente), Trevelin (segundo suplente), Esquel (segundo suplente) y El Maitén (primer y segundo suplente).