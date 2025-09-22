Un accidente que pudo haber terminado en tragedia se registró este lunes por la mañana, cuando un colectivo de la empresa de transporte público Diadema Argentina impactó contra tres vehículos en la intersección de San Martín y Güemes, en pleno centro de Comodoro Rivadavia. Afortunadamente, no hubo transeúntes heridos, aunque sí en uno de los vehículos que sufrió la peor parte del impacto.

“Nunca frenó ni tocó bocina”: el crudo relato de un conductor que se salvó de ser embestido por el colectivo, en medio de una mañana con importante movimiento en la zona.

EL COLECTIVO SE DIRIGÍA A UN TALLER TRAS SUFRIR UN DESPERFECTO PREVIO AL ACCIDENTE

El subsecretario de Transporte Público, Adrián Rodrigues, relató que el accidente habría sido producto de que al “colectivo no le respondieron los frenos”. Aparentemente tuvo un desperfecto en el sistema de frenos y colisionó con tres vehículos: uno de mucha gravedad, que seguramente se verá en las imágenes, y otros dos con menores consecuencias.

“Por el momento, no hay heridos de gravedad. Sí hay heridos en el auto que tuvo mayor inconveniente, pero no de gravedad, y ahora vamos a hacer todas las averiguaciones correspondientes y recabar información sobre este vehículo, que debería estar en condiciones”, agregó.

El funcionario contó que “al parecer no venían pasajeros; me dice la empresa que venía vacío, justamente estaban llevándolo al taller por algún desperfecto mecánico que habría tenido”.

A continuación, indicó que “desde el área de inspecciones de transporte lo que hacemos son verificaciones administrativas; no realizamos inspecciones mecánicas, porque esa responsabilidad corresponde a la VTV. Estando la VTV vigente, con ese certificado vigente es que le permitimos la circulación.”

En este marco, Rodrigues destacó que “nosotros solicitamos las verificaciones técnicas de manera mensual”.

Finalmente, mencionó que “Diadema tiene un contrato prorrogado hasta marzo del año que viene, cuando deberá sugerir las mismas condiciones que tiene hoy el contrato de la empresa actual, Patagonia Argentina. Se hizo la apertura de la licitación; seguramente en un par de meses más estaremos terminando y presentando esta nueva licitación para lo que es el transporte Diadema, que como bien sabemos está prorrogado y vence en marzo del año que viene”.

UNA MANIOBRA A TIEMPO PARA EVITAR EL VIOLENTO IMPACTO

Un conductor que sufrió el accidente contó que el colectivo se aproximó a la intersección a gran velocidad, sin señales de frenado ni intento de advertencia mediante bocina. “Se nos puso el semáforo en luz roja, estábamos esperando y a mí se me da por mirar el espejo retrovisor y veo que venía el colectivo de Diadema a alta velocidad; así que alcancé a ponerme de punta, a mí me alcanza a sacar el espejo del lado derecho nomás, al otro auto lo arrastró y al otro lo hizo girar en U, que fue el más perjudicado ahora”, relató con angustia.

La gravedad de la situación se agudizó por la proximidad de un comercio donde, en esas horas, circulaban varios niños que habían participado de un evento escolar. “Solo los tres autos; gracias a Dios no agarró a ninguna criatura que estaba en la vereda del comercio, venían pasando muchos chicos de la escuela. Cuando el colectivo pasa por arriba de la vereda, los nenes salieron corriendo para un costado”, expresó el mismo testigo, reflejando la preocupación latente por el peligro que se pudo haber desencadenado.

En cuanto a las lesiones, afortunadamente no se reportaron heridas graves entre los ocupantes de los autos, aunque sí se vivieron momentos de tensión. “Yo solo tuve un latigazo del cinturón de seguridad cuando arrancó el espejo cuando me movió el auto, pero nada más”, agregó, descartando lesiones mayores.

Sobre el colectivero, el conductor agregó que no observó su reacción ni detalles sobre la cantidad de pasajeros, pero fue contundente al señalar que el colectivo “nunca frenó”, y que las marcas en el pavimento pertenecían a los otros vehículos impactados y no al colectivo. “Nunca tocó bocina”, sentenció.