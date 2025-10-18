El caso por el femicidio de Myrna Maidana irá a juicio por jurados: la fiscalía pide prisión perpetua para Pablo Moyano

El crimen de Myrna Maidana, la docente hallada sin vida en su casa del Área 16 de Rawson, finalmente será juzgado por un jurado popular. La Fiscalía sostiene que el acusado, Pablo Moyano (54), debe recibir prisión perpetua por un homicidio agravado por el vínculo, por ocultar un robo y mediando violencia de género.

Maidana fue encontrada muerta en su vivienda luego de que familiares y vecinos alertaran a la Policía. Tras una investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal y la Policía del Chubut, Moyano —quien había mantenido una relación sentimental con la víctima— fue identificado, detenido y sometido a proceso penal.

Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía y la defensa expusieron sus teorías del caso, que serán debatidas en los próximos meses durante el juicio por jurados.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal jefa de Rawson, Laura Castagno, y la procuradora de fiscalía Silvina Nicholson, quienes sostienen que se trató de un femicidio. Según su planteo, Moyano habría actuado con violencia de género y con la intención de ocultar un robo, además de mantener un vínculo afectivo con la víctima, tres agravantes que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

La defensa, en cambio, propone una versión diferente: asegura que el hecho debe ser considerado como un homicidio cometido en ocasión de robo, lo que implicaría una pena menor, de entre 10 y 25 años de prisión.

La jueza de garantías Laura Martini será quien dicte el auto de elevación a juicio. Según indicó, existen pruebas suficientes para avanzar hacia la instancia oral, restando únicamente la formalización de la resolución.

De esta forma, será un jurado popular quien analice las pruebas, escuche los argumentos de ambas partes y determine si Moyano es culpable o no del crimen que conmocionó a la comunidad de Rawson.

Con información del Ministerio Público Fiscal