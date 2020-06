COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Natalia C. viene padeciendo distintos episodios de violencia desde el 2016, por parte de quien fue su pareja, quien además de amenazar e intimidarla, la golpeó. “Yo tengo que aguantarme que haya hombres que me traten como si fuera una cualquiera porque esta esta persona haciéndose pasar por mí en redes sociales”, aseguró la mujer, quien aclaró que su ex subió fotos de ella desnuda desde su perfil de Facebook: “Dice que soy prostituta, me han venido a buscar hombres a mí casa”, dijo.

Asimismo, indicó que el hombre fue denunciado en reiteradas ocasiones “Me amenazó de muerte, lo pude grabar pero no sirvió de mucho. Tengo todo denunciado, pero la vía legal es muy lenta, yo la estoy pasando muy mal, tengo que andar de casa en casa escondiéndome esto no es vida y yo no lo soporto más. No es justo todo lo que me está haciendo nunca le hice nada malo”, afirmó.

Y aseveró que “no me tomaron las primeras denuncias porque no había pruebas; este año ya fue un poco más la bolilla porque me golpeo el 1 de enero, estuve toda una noche en el hospital regional por los golpes que tenía”.

Natalia contó -a ADNSUR- que sufre este tipo de episodios desde el 2016. "Mandó fotos mías en distintos grupos de Facebook y a personas que no conozco, pero desde este año ya no tengo miedo, porque ya no tengo vida; no puedo estar con mis hijas tranquilas”, lamentó.

El agresor estuvo detenido un día luego de la agresión ocurrida en el mes de enero, la víctima aseguró que una juez pidió que le pongan una tobillera para monitorearlo “así y todo se acerca. He tenido que irme de lugares públicos porque él estaba cerca, nunca llegó un patrullero para ver si yo estaba bien”, denunció.

Por último, pidió ayuda para terminar con el calvario que padece a diario: “Tiene que haber una manera de frenarlo, no puede ser que yo tenga que seguir esperando, que me pidan paciencia, que están trabajando desde la casa por el covid; a mí no me importa el Covid porque tengo más miedo de él que del Covid, no me están resguardando”, dijo.