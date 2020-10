CALETA OLIVIA (ADNSUR) - Alejandra R. es correntina y hace dos años que se mudó a la ciudad de Caleta Olivia, donde hace unos tres meses fue víctima de una violación durante un robo. La mujer contó que vive un verdadero calvario y solo pide regresar con su familia.

La mujer tiene 33 años y junto a su pareja decidieron mudarse al sur con las ilusiones de mejorar su vida. Pero hoy, tras el aberrante hecho que le tocó vivir, solo anhela poder regresar junto a sus dos pequeños hijos.

Alejandra contó que su ex pareja es marinero “las cosas anduvieron bien un tiempo. Después quedé embarazada de mi hija que ahora tiene un año. Empezaron los problemas económicos y todo terminó de la peor manera. Él nos dejaba en la nada, sin comer. Sufrimos hambre, sin poder comunicarnos con la familia porque hasta rompía los celulares. Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer. Me amenazó y sufrí varias veces violencia de género”, señaló.

El pasado sábado 4 de julio, a las 11 de la mañana, dos delincuentes armados ingresaron a su casa, le robaron elementos de valor y antes de retirarse del lugar la violaron frente a sus hijos. Amenazaron a sus hijos con un arma de fuego para someterla.

Se trataba de cuatro hombres que llegaron a su casa en busca de su expareja “me tiraron la puerta y delante de mis hijos abusaron de mí. Me exigían plata que yo no tenía”, afirmó. Y explicó que “Los hombres que me violaron están detenidos, pero van a quedar libre el año que viene. Y a mí me dejaron tirada. Estoy indefensa y abandonada”, manifestó.

Además. indicó que “Solo quiero volver a Corrientes. Soy de Capital. Tengo toda mi familia ahí. Ahora estoy en contacto con ellos, pero hasta que pasó todo no podía contactarme con ellos”.

Asimismo, señaló que no conocía a los atacantes “pero resultó que mi exmarido tenía una deuda por drogas con ellos. Me violaron y se robaron una computadora. Ahora estoy mal de salud, necesito volver a Corrientes y no tengo como volver porque mi familia tampoco tiene recursos”, aseveró en diálogo con Radio Dos.