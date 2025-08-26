Una ola de reiterados robos mantiene preocupados a los vecinos de la localidad de El Calafate, en Santa Cruz, y, principalmente, a los comerciantes locales. En el transcurso de tan solo una semana se registraron al menos cinco robos, algunos consumados y otros en grado de tentativa, que alcanzaron a tres mercados, una panadería, una librería y un almacén distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

La principal hipótesis, a raíz de la modalidad de los hechos, es que detrás de los asaltos hay una banda organizada.

Según publica Ahora Calafate, la metodología de robo contempla en su mayoría los mismos pasos: primero fuerzan el ingreso al comercio, generalmente rompiendo un vidrio de puerta o ventana; luego interrumpen el suministro eléctrico bajando la térmica con el objetivo de desactivar cámaras de seguridad o sistemas de alarma.

Conmoción en Godoy: un hombre intentó robar cables y murió electrocutado

Tras realizar todos estos pasos, finalmente sustraen lo que encuentran más a mano: dinero en efectivo, equipos electrónicos como computadoras y celulares, además de mercadería de fácil traslado y reventa.

LA INDIGNACIÓN

Los propietarios del mercado y carnicería El Patagónico, ubicado en la calle Biguá, relataron que los ladrones destrozaron el vidrio de la puerta de ingreso y se llevaron vinos, gaseosas, carne, pollo, milanesas y hasta achuras.

“El daño realmente es muy grande”, lamentaron por las pérdidas significativas para el comercio de barrio.

Intento de usurpación en km 3: rompió un candado y fue sorprendido limpiando el patio de una casa ajena

Según publica La Opinión Austral, el domingo pasado se realizaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en las calles Eva Perón y Río Santa Cruz, en el barrio Lago Argentino, en cercanías del mercado Robado. En uno de los domicilios requisados, los efectivos encontraron varias de las bebidas sustraídas de El Patagónico.

Durante los procedimientos se detuvo a dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia, con fijación de domicilio en el marco de la causa. Sin embargo, no existirían elementos suficientes que los vinculen con el resto de los hechos denunciados, ya que su aspecto físico no coincide con el de la persona registrada por cámaras de seguridad en otros comercios afectados.

Rompió el vidrio de una camioneta para robar una mochila en Trelew y lo atrapó la policía

No obstante, la línea de investigación principal apunta a un individuo que habría actuado en al menos tres de los robos y que lo habría hecho en soledad, pero no se descarta la participación de cómplices o la existencia de distintos grupos delictivos operando en simultáneo.