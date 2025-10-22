La investigación por el femicidio de la docente auxiliar Myrna Maidana , un hecho que conmocionó a la ciudad de Rawson, dio un paso fundamental de cara al juicio oral y público. La jueza de garantías, Laura Martini , resolvió que el caso sea elevado a debate bajo la calificación de “homicidio triplemente agravado” , una figura penal que contempla como única pena posible la prisión perpetua.

Esta decisión respalda por completo la hipótesis y el trabajo de investigación del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal jefa de Rawson, Laura Castagno , y la procuradora de fiscalía, Silvina Nicholson . Ambas habían argumentado durante la audiencia preliminar que existían pruebas contundentes para sostener los tres agravantes contra el imputado, Pablo Moyano , de 54 años.

Textualmente, la calificación penal con la que Moyano se sentará en el banquillo es la de “homicidio triplemente agravado por ser la víctima una persona con la que mantuvo una relación de pareja, perpetrado por un hombre a una mujer mediando violencia de género (femicidio) y para procurar su impunidad en calidad de autor” .

Aunque todavía no se fijó una fecha concreta para el inicio del debate, la Oficina Judicial de Rawson estima que el juicio por jurados podría realizarse entre multas de noviembre y principios de diciembre próximos .

La acusación fiscal frente a la estrategia de la defensa

Para las acusadas, no existen dudas de que Moyano debe recibir la máxima condena. Consideran que el asesinato de Maidana se cuadra en tres circunstancias que agravan el hecho: la existencia de una relación de pareja previa, la comisión del crimen para ocultar un robo que estaba perpetrando en ese momento, y que fue un acto de violencia de género, configurando así un feminidio. Si el jurado popular lo encuentra culpable bajo cualquiera de estas tres figuras, la única sentencia posible es la prisión perpetua.

Por su parte, la defensa de Moyano había intentado una estrategia diferente, planteando la teoría de un “homicidio en ocasión de robo” . Esta calificación, de haber sido aceptada, hubiera abierto la puerta a una escala penal considerablemente menor, con penas que van de los 10 a los 25 años de prisión. Sin embargo, la jueza Martini desestimó este planteo y adhirió a la tesis de la fiscalía.

La reconstrucción de un crimen brutal

El cuerpo sin vida de Myrna Maidana fue hallado en su vivienda del Área 16 de Rawson el 11 de junio de 2024 . Según detallaron las investigadoras, ese día la docente regresó a su casa después de cumplir con sus funciones en la Escuela 795. Al llegar, se encontró en el interior con Moyano, quien había ingresado sin su consentimiento.

Ambos mantuvieron una breve relación sentimental que se inició tras conocerse a través de la aplicación de citas Tinder. Myrna había decidido ponerle fin a ese vínculo el 31 de mayo, apenas unos días antes del fatal desenlace. La reconstrucción de los hechos indica que Moyano comenzó un período de hostigamiento y acoso. Pasaba constantemente frente a su domicilio para controlarla y ejercer sobre ella una fuerte presión tanto emocional como económica. El fiscal Castagno sostuvo en su acusación que existía una “relación asimétrica” marcada por el dominio que él buscaba imponer.

Cuando la docente lo sorprendió dentro de su hogar, lo encontró robando sus pertenencias. En ese momento se desató un forcejeo violento. Moyano la golpeó, la reducción y la atacó con una brutalidad extrema. De acuerdo con la acusación fiscal, la dejó semiinconsciente, la ató de pies y manos, la estranguló y, finalmente, la apuñaló en el cuello para asegurar su muerte.

El intento de fuga y un botín insólito

Luego de cometer el crimen, Moyano cerró la vivienda con llave y procedió a cargar una cantidad sorprendente de objetos en el auto de la propia víctima para luego escapar. La lista de elementos robados, detallada en el expediente, da cuenta de la naturaleza de su accionar: se llevó desde electrodomésticos grandes hasta los objetos más insignificantes.

Entre el botón se encontraban consolas de juego, joysticks, sahumerios, libros, cubiertos, manteles, adornos, ropa de cama, una valija, un ventilador, toallas, espejos, dos televisores, cortinas, mates, termos, almohadas, controles remotos, un horno microondas, ollas, platos, relojes, velas, desodorantes, una plancha, elementos de costura, jabones, piedra pómez, hisopos, una cafetera, una sandwichera, un caloventor, una paleta de paddle, mochilas y hasta un perfume importado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los investigadores pudieron determinar que, tras el hecho, condujeron hasta la habitación de una pensión que alquilaba en Trelew. Allí, los encargados del lugar lo ayudaron a descargar las cosas, creyendo la versión que él les dio: que se había divorciado y estaba haciendo una mudanza. El volumen de los objetos robados era tal que no entraba todo en la pequeña pieza. Poco después, en un intento de despistar a la policía, abandonó el vehículo de Myrna en la localidad de Gaiman. Finalmente, fue detenido al día siguiente.