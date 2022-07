"El avión transportaba a un paciente menor de edad, tras haber estado en tratamiento en Comodoro", detalló el periodista Daniel Garay, de LRA11 a Radio Nacional, y confirmó la muerte de las cuatro personas a bordo de la aeronave, que se accidentó cuando despegaba del Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande.

El niño, paciente de la Clínica CEMEP de Río Grande, había recibido tratamiento en un centro de salud reconocido de Comodoro, y fue trasladado de vuelta a la ciudad fueguina. Cuando el vuelo sanitario emprendía el regreso a San Fernando ocurrió el accidente poco después del despegue. Los cuatro ocupantes del avión -dos tripulantes, un médico y un enfermero- fallecieron en el impacto.

"Cuando se comenzó a ver el humo, se dispuso el operativo de seguridad. Llegaron periodistas pero ninguno pasó, estamos esperando información. Tenemos claro que ninguna persona del aeropuerto sufrió algún daño por el accidente", relató.

Mencionó que ocurrió "cerca de las 14hs, y no hay vuelos comerciales, aquí llegan a la media noche", reconociendo que "no sabemos qué sucederá con el vuelo de hoy" ya que "la zona del aeropuerto esta vedada, no se puede ingresar".

Según el parte oficial, la causa del accidente es todavía desconocida. El vuelo LV-BPA perteneciente a la empresa American Fly "habría despegado de ese aeropuerto a las 14:17 horas, impacta en el predio del Base Aeronaval de esa ciudad".

"El vuelo habría arribado a esa jurisdicción como vuelo sanitario e iniciaba su retorno a la ciudad de San Fernando con la tripulación, un médico y un enfermero, siendo estos el SR. ARREGUI, Walter, CANELES, María Alejandra, ZALAZAR, Pablo."