Eel fiscal federal Marcelo Rapaport investiga las posibles causas por las cuales el avión se estrelló este viernes por la tarde en el aeropuerto, con un saldo de cuatro muertos. Apuntan a una falla en los motores o un problema en el despegue.

Según las primeras informaciones, el avión habría perdido el control metros antes de despegar lo que provocó el choque contra los hangares del aeropuerto de la ciudad de Tierra del Fuego.

Desde el aeropeurto manifestaron que al piloto se le habría “plantado” el motor izquierdo y eso habría desestabilizado la operación. “El avión no llegó a impactar la nariz, sino que cayó por la punta izquierda”, explicó el director de Defensa Civil de Río Grande, Sebastián Águila.

El piloto Carlos Rinzelli, especialista en aviación, aseguró a TN que la aeronave despegó desde el aeropuerto sin problemas ni complicaciones meteorológica e indicó que "evidentemente, tuvo una falla tan grave que sorprendió a los pilotos y no pudieron resolverlo. En esa altura de vuelo y con ese tipo de problemas, los pilotos no tienen ninguna capacidad de reacción. Hay muy baja estadística de estos casos, pero puede pasar".

Tragedia aérea en Río Grande: el avión estaba habilitado y designaron a un investigador para conocer las causas del accidente

“Está claro que lo que pasó los pilotos no se lo vieron venir porque, si no, hubiesen llamado a emergencias. Si el piloto sabe cuál es el problema lo avisa, si no lo sabe es porque está muy difícil la situación”, añadió.