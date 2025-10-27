Una profunda conmoción sacude a la provincia de Misiones tras un trágico accidente ocurrido en la madrugada del domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Un micro de la empresa Sol del Norte, con 50 pasajeros a bordo, colisionó frontalmente con un auto particular que circulaba en sentido contrario.

El impacto fue tan severo que el vehículo particular perdió el control y cayó al arroyo Yazá, dejando un saldo fatal de nueve muertos y múltiples heridos, además de una investigación que ahora intenta esclarecer las causas mediante un audio estremecedor enviado por el conductor minutos antes del siniestro.

Tragedia vial en la ruta 14: un micro cayó a un barranco y murieron al menos nueve personas

Según los primeros reportes oficiales, el hecho ocurrió en un tramo de la ruta conocido por su complejidad, agravada aquella madrugada por la presencia de una densa neblina, que habría reducido considerablemente la visibilidad.

El micro de Sol del Norte transitaba con normalidad hasta encontrarse con el coche Ford Focus conducido por Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, de 34 años, quien perdió el control y terminó cayendo al arroyo, lo que provocó la muerte instantánea de varios de sus ocupantes, incluido el propio Ortiz.

El resto de los fallecidos son: Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katia Butvilofsky (24), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elian Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19), y Brian Hobos (19).

EL AUDIO CLAVE: UN MENSAJE DE ALERTA MINUTOS ANTES DEL TRÁGICO CHOQUE

Lo que ahora conmueve y puede cambiar el curso de la investigación es un mensaje de voz que Gonzalo Ortiz envió a alguien minutos antes del accidente.

En ese audio, al parecer, el conductor describe una situación peligrosa en la ruta: “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, se lo escucha decir, según informó el medio El Territorio. Un candidato a diputado murió mientras debatía en vivo en un canal de streaming

Este mensaje fue encontrado en el celular de Ortiz, que ya fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). En las próximas horas se realizará un peritaje que podría aportar detalles esenciales sobre el contexto del accidente y las condiciones previas, como la velocidad y el control del vehículo.

INVESTIGACIÓN EN CURSO Y PERICIAS COMPLEMENTARIAS

Los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, no descartando la excesiva velocidad, las condiciones climáticas desfavorables, y el estado físico de los conductores.

Se espera que dentro de poco se conozcan los resultados de los tests de alcoholemia realizados tanto al chofer del micro como a Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, cuyos resultados podrían ser determinantes para definir responsabilidades.

Además, la SAIC realizará un análisis exhaustivo del teléfono móvil, que podría aportar información sobre distracciones, consumo de sustancias psicoactivas o algún tipo de problema que desviara la atención del conductor.